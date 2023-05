Mal la está pasando el ex delantero de Colo Colo, Iván Morales en el fútbol mexicano, quien no ha podido consolidarse en el balompié azteca con la camiseta del Cruz Azul y ya se habla que no continuaría en la institución.

Uno que sabe bien de aquella industria es Fabián Estay, quien dialogó con Bolavip Chile y tuvo conceptos respecto a la estadía del Tanquecito en la Máquina Cementera, donde definitivamente está en deuda. El Fabi recibió la consulta si él cree si continuará en el club.

“No se. Él tiene contrato vigente, puede elegir quedarse ahí, tomar un rol diferente o no ser tomado en cuenta, no se. Tiene esa posibilidad, al menos por tener contrato”, reconoció el ex seleccionado nacional.

Tras eso, Estay afirmó que el atacante debe tener paciencia y responder a las exigencias para así, convencer al entrenador de turno. “Puede tener una revancha de la que siempre ha hablado, que quiere triunfar en el fútbol mexicano y en el Cruz Azul. En ese sentido, Iván debe estar tranquilo, hacer una buena pretemporada e intentar estar a la orden del técnico Tuca Ferretti, quien ya ha hecho varios cambios”; sostuvo el ex Toluca.

Iván Morales es seriamente cuestionado y su futuro en el Cruz Azul está en veremos (Archivo)

Finalmente, el ex mediocampista aseveró que tanto Morales como Joaquín Montecinos deben tener calma y aguantar, poniéndose él como ejemplo y mientras exista una opción, la deben aprovechar.

“Por cierto, que se aguante, lo mismo que Joaquín Montecinos. La idea es quedarse, entiendo que quieran jugar porque yo también lo hice. También me fui, volví a la U porque quería jugar, lo mismo que a Colo Colo. Hoy deben aferrarse a la posibilidad de tener éxito en un fútbol muy competitivo como lo es el fútbol mexicano”, finalizó Estay.