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Liga de Naciones

Gales vs. Dinamarca: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Gales y Dinamarca se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Wales vs. Denmark, Liga de Naciones
Wales vs. Denmark, Liga de Naciones

Apenas una semana después de haberse cruzado en Cardiff, Gales y Dinamarca se vuelven a ver las caras este domingo 4 de octubre, otra vez por la Liga de Naciones. El resultado de aquel partido todavía duele del lado galés.

Ninguno de los dos pudo despegar en el grupo y ambos llegan con apenas 3 puntos en tres fechas. Ganar acá es casi una obligación para no quedar relegados en la zona.

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Horario del partido

  • Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Gales viene de un triunfo que le devolvió algo de aire: 2-1 ante Noruega de local. Antes había perdido contra Dinamarca y también había caído frente a Portugal, así que el nivel sigue siendo irregular y la visita de este domingo aparece como una chance de confirmar que la mejora es real.

El historial entre Gales y Dinamarca

Dinamarca le ganó a Gales hace apenas una semana, 2-0, y esa herida sigue fresca. El historial entre ambos tampoco ayuda a la ilusión galesa: de doce enfrentamientos, los daneses se impusieron en ocho y Gales solo pudo festejar en cuatro, sin empates en el medio. La diferencia de gol también es clara, 18 a 9 a favor de Dinamarca.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
27/09/2026Dinamarca vs. Gales2-0UEFA Nations League
26/06/2021Gales vs. Dinamarca0-4UEFA European Championship
16/11/2018Gales vs. Dinamarca1-2UEFA Nations League
09/09/2018Dinamarca vs. Gales2-0UEFA Nations League
19/11/2008Dinamarca vs. Gales0-1Friendlies
09/06/1999Gales vs. Dinamarca0-2UEFA European Championship Qualifiers
10/10/1998Dinamarca vs. Gales1-2UEFA European Championship Qualifiers
11/09/1990Dinamarca vs. Gales1-0Friendlies
14/10/1987Dinamarca vs. Gales1-0UEFA European Championship Qualifiers
09/09/1987Gales vs. Dinamarca1-0UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
  • Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Gales y Dinamarca se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Gales suma 3 puntos en el torneo.
  • Dinamarca suma 3 puntos en el torneo.
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