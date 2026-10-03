Gales vs. Dinamarca: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Apenas una semana después de haberse cruzado en Cardiff, Gales y Dinamarca se vuelven a ver las caras este domingo 4 de octubre, otra vez por la Liga de Naciones. El resultado de aquel partido todavía duele del lado galés.
Ninguno de los dos pudo despegar en el grupo y ambos llegan con apenas 3 puntos en tres fechas. Ganar acá es casi una obligación para no quedar relegados en la zona.
Horario del partido
- Chile: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Gales viene de un triunfo que le devolvió algo de aire: 2-1 ante Noruega de local. Antes había perdido contra Dinamarca y también había caído frente a Portugal, así que el nivel sigue siendo irregular y la visita de este domingo aparece como una chance de confirmar que la mejora es real.
El historial entre Gales y Dinamarca
Dinamarca le ganó a Gales hace apenas una semana, 2-0, y esa herida sigue fresca. El historial entre ambos tampoco ayuda a la ilusión galesa: de doce enfrentamientos, los daneses se impusieron en ocho y Gales solo pudo festejar en cuatro, sin empates en el medio. La diferencia de gol también es clara, 18 a 9 a favor de Dinamarca.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/09/2026
|Dinamarca vs. Gales
|2-0
|UEFA Nations League
|26/06/2021
|Gales vs. Dinamarca
|0-4
|UEFA European Championship
|16/11/2018
|Gales vs. Dinamarca
|1-2
|UEFA Nations League
|09/09/2018
|Dinamarca vs. Gales
|2-0
|UEFA Nations League
|19/11/2008
|Dinamarca vs. Gales
|0-1
|Friendlies
|09/06/1999
|Gales vs. Dinamarca
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|10/10/1998
|Dinamarca vs. Gales
|1-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|11/09/1990
|Dinamarca vs. Gales
|1-0
|Friendlies
|14/10/1987
|Dinamarca vs. Gales
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|09/09/1987
|Gales vs. Dinamarca
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Gales y Dinamarca se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Gales suma 3 puntos en el torneo.
- Dinamarca suma 3 puntos en el torneo.