Noruega vs. Gales en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Noruega recibe a Gales este sábado 14 de noviembre desde las 14:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Noruega y Gales llegan con la misma necesidad urgente: ganar para no quedar afuera de la pelea. Ninguno de los dos pudo cerrar bien la fecha pasada y esta vez no hay margen para otro tropiezo.
Es la revancha inmediata de un cruce que Gales ganó hace apenas semanas, y esta vez Noruega tiene la chance de devolverla en su propia casa. Con los dos equipos lejos de la zona alta, cada punto empieza a pesar distinto.
La actualidad de ambos equipos
Noruega llega golpeada, con tres derrotas al hilo que la dejaron en el puesto 39. Primero cayó como local ante Portugal, después perdió también contra Gales y en el partido más reciente volvió a quedar abajo ante los portugueses, esta vez de visitante. La necesidad de cortar esa racha es evidente.
El historial entre Noruega y Gales
El historial favorece claramente a Gales: de los siete enfrentamientos ganó cuatro, Noruega apenas uno y hubo dos empates. La diferencia de gol también es amplia, 13 a 6 a favor del equipo galés. El antecedente más reciente es justamente el de hace unas semanas, cuando Gales se impuso 2-1 como local.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/10/2026
|Gales vs. Noruega
|2-1
|UEFA Nations League
|12/11/2011
|Gales vs. Noruega
|4-1
|Friendlies
|06/02/2008
|Gales vs. Noruega
|3-0
|Friendlies
|05/09/2001
|Noruega vs. Gales
|3-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|07/10/2000
|Gales vs. Noruega
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|21/09/1983
|Noruega vs. Gales
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|22/09/1982
|Gales vs. Noruega
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- Chile: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Noruega y Gales se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Noruega suma 3 puntos en el torneo.
- Gales suma 3 puntos en el torneo.