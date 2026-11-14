Noruega vs. Gales en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Noruega y Gales se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Noruega recibe a Gales este sábado 14 de noviembre desde las 14:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Noruega y Gales llegan con la misma necesidad urgente: ganar para no quedar afuera de la pelea. Ninguno de los dos pudo cerrar bien la fecha pasada y esta vez no hay margen para otro tropiezo.

Es la revancha inmediata de un cruce que Gales ganó hace apenas semanas, y esta vez Noruega tiene la chance de devolverla en su propia casa. Con los dos equipos lejos de la zona alta, cada punto empieza a pesar distinto.

La actualidad de ambos equipos

Noruega llega golpeada, con tres derrotas al hilo que la dejaron en el puesto 39. Primero cayó como local ante Portugal, después perdió también contra Gales y en el partido más reciente volvió a quedar abajo ante los portugueses, esta vez de visitante. La necesidad de cortar esa racha es evidente.

El historial entre Noruega y Gales

El historial favorece claramente a Gales: de los siete enfrentamientos ganó cuatro, Noruega apenas uno y hubo dos empates. La diferencia de gol también es amplia, 13 a 6 a favor del equipo galés. El antecedente más reciente es justamente el de hace unas semanas, cuando Gales se impuso 2-1 como local.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/10/2026 Gales vs. Noruega 2-1 UEFA Nations League 12/11/2011 Gales vs. Noruega 4-1 Friendlies 06/02/2008 Gales vs. Noruega 3-0 Friendlies 05/09/2001 Noruega vs. Gales 3-2 UEFA World Cup Qualifiers 07/10/2000 Gales vs. Noruega 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 21/09/1983 Noruega vs. Gales 0-0 UEFA European Championship Qualifiers 22/09/1982 Gales vs. Noruega 1-0 UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

Chile: 14:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

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En síntesis