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Liga de Naciones

Noruega vs. Gales en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Noruega y Gales se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Norway vs. Wales, Liga de Naciones
Norway vs. Wales, Liga de Naciones

Noruega recibe a Gales este sábado 14 de noviembre desde las 14:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Noruega y Gales llegan con la misma necesidad urgente: ganar para no quedar afuera de la pelea. Ninguno de los dos pudo cerrar bien la fecha pasada y esta vez no hay margen para otro tropiezo.

Es la revancha inmediata de un cruce que Gales ganó hace apenas semanas, y esta vez Noruega tiene la chance de devolverla en su propia casa. Con los dos equipos lejos de la zona alta, cada punto empieza a pesar distinto.

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La actualidad de ambos equipos

Noruega llega golpeada, con tres derrotas al hilo que la dejaron en el puesto 39. Primero cayó como local ante Portugal, después perdió también contra Gales y en el partido más reciente volvió a quedar abajo ante los portugueses, esta vez de visitante. La necesidad de cortar esa racha es evidente.

El historial entre Noruega y Gales

El historial favorece claramente a Gales: de los siete enfrentamientos ganó cuatro, Noruega apenas uno y hubo dos empates. La diferencia de gol también es amplia, 13 a 6 a favor del equipo galés. El antecedente más reciente es justamente el de hace unas semanas, cuando Gales se impuso 2-1 como local.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/10/2026Gales vs. Noruega2-1UEFA Nations League
12/11/2011Gales vs. Noruega4-1Friendlies
06/02/2008Gales vs. Noruega3-0Friendlies
05/09/2001Noruega vs. Gales3-2UEFA World Cup Qualifiers
07/10/2000Gales vs. Noruega1-1UEFA World Cup Qualifiers
21/09/1983Noruega vs. Gales0-0UEFA European Championship Qualifiers
22/09/1982Gales vs. Noruega1-0UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

  • Chile: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

  • Noruega y Gales se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Noruega suma 3 puntos en el torneo.
  • Gales suma 3 puntos en el torneo.
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