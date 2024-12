El argentino Frank Darío Kudelka está atravesando un gran momento como director técnico de Club Atlético Huracán de los chilenos Williams Alarcón y Rodrigo Echeverría.

El Globo derrotó en la agonía a Platense y tendrá en la última fecha la posibilidad de poder levantar el título de la Liga Profesional, pero para eso deberá derrotar de visitante a Vélez Sarsfield y esperar una derrota de Talleres de Córdoba.

Pero no todo es color de rosas para el ex adiestrador de Universidad de Chile, puesto que en las últimas horas recibió una brutal crítica por parte de un ex pupilo en redes sociales.

José Sand arremete sin asco contra Frank Darío Kudelka

José Pepe Sand, máximo goleador en la historia de Lanús, utilizó su cuenta de X (Ex Twitter) para responderle a un usuario que le sacaba en cara al ariete “hacerle la cama” al propio Kudelka en el cuadro granate.

“¿Qué cama? deja de decir boludeces…. deja de resaltar a un tipo que no existe como persona. Él solo chocó el barco… vos necesitas una cama para despertar de tu sueños!!!”, señaló el atacante trasandino.

Kudelka dirigió a la U en dos temporadas (2018 y 2019) | FOTO: Martin Thomas/Photosport

Recordar que el estratega de 63 años decidió renunciar a Lanús a fines de septiembre por su desgastada relación tanto con el plantel como la hinchada.

El mensaje de José Pepe Sand contra Frank Darío Kudelka: