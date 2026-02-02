El día de ayer, Torino FC de Guillermo Maripán venció por la cuenta mínima a Lecce de Matías Pérez por la fecha 23 de la Serie A. El ex Universidad Católica fue muy destacado por la prensa italiana por su rendimiento.

“En un partido tan sucio como este, con muchas entradas y poco juego, siempre mantiene la concentración y no comete errores”, destacó el medio partidario del club, Toro News.

El seleccionado nacional se encontraba ad portas de salir del club italiano, luego de que el técnico, Marco Baroni, no lo tuviera considerado para el 2026.

Por esta razón es que el chileno sorprendió a todos tras aparecer como titular nuevamente en un encuentro por la liga italiana.

“Sólida actuación en defensa. Tras un momento de confusión al inicio del partido contra (Walid) Cheddira, tomó las riendas“, agregó el reconocido medio Eurosport sobre la actuación del “Memo”.

Guillermo Maripán volvió a la titularidad en Torino

El ex Mónaco fue uno de los mejores de la cancha tras recibir una nota de 7.2 en Sofascore en su regreso al campo de juego.

¿Qué viene para Maripán?

El conjunto granate deberá enfrentarse al Inter de Milán el próximo miércoles 4 de febrero a las 17:00 horas por los cuartos de final de la Copa Italia.

