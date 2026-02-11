Así fue la reacción de Néstor Gorosito en las redes a la eliminación de Alianza Lima

Alianza Lima no tuvo el mejor de sus partidos y le dice adiós a la Copa Libertadores de una forma muy tempranera. El cuadro de Pablo Guede no pudo demostrar un buen nivel en este certamen internacional, fallando grandes oportunidades, pero sobre todo dejando muchas dudas en la defensa que terminó siendo el debacle del equipo. No obstante, un viejo conocido no dejó de comentar sobre esta eliminación.

Néstor Gorosito quien no es alguien que termine posteando mucho en sus redes sociales, en este caso no dudó en dejar un mensaje encriptado. Pues tras el partido, el exentrenador que hoy se encuentra sin trabajo, dejó solo un emoji de una oreja. Esto trajo todo tipo de reacciones de los hinchas, pero sin duda deja un mensaje que podría interpretarse de diferentes formas.

El mensaje de Néstor Gorosito en redes (Foto: X).

En este caso, se podría llegar a interpretar como está dispuesto a escuchar cualquier propuesta. Por eso deja una oreja, ya que sabe muy bien que en este caso el actual DT argentino no durará mucho en el cargo. Por otro lado, se podría entender como una burla hacia los directivos que tomaron la decisión de cesarlo. Pues ya tenía contrato vigente, pero tras quedar como Perú 4 lo dejaron fuera del club.

Los hinchas piden la vuelta de Néstor Gorosito

Como era de esperar, los hinchas de Alianza Lima en las redes sociales no dejaron de comentar la publicación de Néstor Gorosito. Muchos de ellos agradeciendo lo que fue la experiencia internacional del año pasado, tanto en la Libertadores como en la Copa Sudamericana. En donde se vivió grandes noches para el cuadro ‘Blanquiazul’.

Hinchas agradecen a Néstor Gorosito (Foto: X).

Algunos están pidiendo la vuelta del ‘Pipo’ después de la gran catástrofe que se dio en Matute. Pues nadie imaginaba en algo así se pudiera dar en una serie que muchos veían como la más fácil para un equipo peruano. Pero en la cancha no lograron demostrar ser un equipo copero. Lo que trajo consigo una dura eliminación de este certamen internacional.

