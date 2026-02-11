Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Así fue la reacción de Néstor Gorosito en las redes a la eliminación de Alianza Lima

Néstor Gorosito reapareció en las redes después de la derrota de Alianza Lima en la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Néstor Gorosito y Pablo Guede.
© GettyNéstor Gorosito y Pablo Guede.

Alianza Lima no tuvo el mejor de sus partidos y le dice adiós a la Copa Libertadores de una forma muy tempranera. El cuadro de Pablo Guede no pudo demostrar un buen nivel en este certamen internacional, fallando grandes oportunidades, pero sobre todo dejando muchas dudas en la defensa que terminó siendo el debacle del equipo. No obstante, un viejo conocido no dejó de comentar sobre esta eliminación.

Publicidad

Néstor Gorosito quien no es alguien que termine posteando mucho en sus redes sociales, en este caso no dudó en dejar un mensaje encriptado. Pues tras el partido, el exentrenador que hoy se encuentra sin trabajo, dejó solo un emoji de una oreja. Esto trajo todo tipo de reacciones de los hinchas, pero sin duda deja un mensaje que podría interpretarse de diferentes formas.

El mensaje de Néstor Gorosito en redes (Foto: X).

El mensaje de Néstor Gorosito en redes (Foto: X).

En este caso, se podría llegar a interpretar como está dispuesto a escuchar cualquier propuesta. Por eso deja una oreja, ya que sabe muy bien que en este caso el actual DT argentino no durará mucho en el cargo. Por otro lado, se podría entender como una burla hacia los directivos que tomaron la decisión de cesarlo. Pues ya tenía contrato vigente, pero tras quedar como Perú 4 lo dejaron fuera del club.

Publicidad

Los hinchas piden la vuelta de Néstor Gorosito

Como era de esperar, los hinchas de Alianza Lima en las redes sociales no dejaron de comentar la publicación de Néstor Gorosito. Muchos de ellos agradeciendo lo que fue la experiencia internacional del año pasado, tanto en la Libertadores como en la Copa Sudamericana. En donde se vivió grandes noches para el cuadro ‘Blanquiazul’.

Hinchas agradecen a Néstor Gorosito (Foto: X).

Hinchas agradecen a Néstor Gorosito (Foto: X).

En el piso y llorando: La desgarradora imagen de Paolo Guerrero tras la dura eliminación de Alianza Lima

ver también

En el piso y llorando: La desgarradora imagen de Paolo Guerrero tras la dura eliminación de Alianza Lima

Algunos están pidiendo la vuelta del ‘Pipo’ después de la gran catástrofe que se dio en Matute. Pues nadie imaginaba en algo así se pudiera dar en una serie que muchos veían como la más fácil para un equipo peruano. Pero en la cancha no lograron demostrar ser un equipo copero. Lo que trajo consigo una dura eliminación de este certamen internacional.

Publicidad
Hinchas agradecen a Néstor Gorosito (Foto: X).

Hinchas agradecen a Néstor Gorosito (Foto: X).

Datos Claves

  • El entrenador Néstor Gorosito publicó un emoji de una oreja en sus redes tras la eliminación.
  • El actual director técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, quedó fuera de la Copa Libertadores.
  • La directiva cesó a Néstor Gorosito anteriormente tras quedar en la posición de Perú 4.
Bruno Castro
Bruno Castro
Lee también
"Contaban conmigo": Lavandeira confesó por qué se fue de Alianza y fichó por FC Cajamarca
Liga 1

"Contaban conmigo": Lavandeira confesó por qué se fue de Alianza y fichó por FC Cajamarca

El día que Néstor Gorosito humilló en Brasil a Mano Menezes
Selección Peruana

El día que Néstor Gorosito humilló en Brasil a Mano Menezes

Eryc Castillo, reflexivo, recuerda a Néstor Gorosito y revela lo que cambió Pablo Guede
Alianza Lima

Eryc Castillo, reflexivo, recuerda a Néstor Gorosito y revela lo que cambió Pablo Guede

La imagen de Guerrero tras la eliminación de Alianza
Alianza Lima

La imagen de Guerrero tras la eliminación de Alianza

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo