El Derby County recibió al Wrexham por la jornada 26 de la Championship en la caída por 2-1 con gol de Ben Brereton Díaz a favor de los locales. Resultado con el que el equipo del chileno se empieza a complicar si quiere soñar con el ascenso.

Después de meses sin anotar goles en un encuentro oficial, el chileno-inglés, marcó un golazo a los 34′ minutos de juego. Por otro lado, con esta derrota equipo del chileno se ubica en la decimosegunda posición alejándose de puestos de play-offs.

El último gol de Ben en un partido oficial, fue el 27 de septiembre del 2025. ¿La coincidencia?, fue precisamente contra el mismo rival. Pero lamentablemente, con este gol, solo suma su segundo tanto con la camiseta del conjunto inglés.

El chileno ha disputado 21 encuentros, contando el de hoy, desde su llegada al Derby, y tiene solo 2 anotaciones y ninguna asistencia. Siendo uno de los peores momentos de su carrera a sus 26 años.

Esto debido a que dentro de los últimos equipos que ha jugado, que son el Southampton y el Villarreal, entre ambos jugó 35 encuentros y no asistió ni marcó.

Ben Brereton anotó un gol fuera de Chile

De los tres chilenos que se encuentran en la Championship, el que mejor rendimiento ha podido lograr es Marcelino Núñez. Se ubica como el segundo máximo asistidor de la segunda división inglesa con 8 asistencias y donde ha logrado marcar 4 goles sumando la EFL Cup. Posicionando a su equipo en la tercera ubicación de la tabla, en puestos de play-offs para soñar con el ascenso a la Premier League.

Por otro lado el equipo de Lawrence Vigoroux, el Swansea City, se ubica en la decimosexta posición, mucho más lejano que el equipo de Brereton para seguir con el objetivo de ascender.

¿Debe Ben Brereton emprender el rumbo?

Con sus últimas temporadas está demostrado que Ben no la está pasando bien en Europa. A pesar de que ha aparecido en importantes momentos en la Selección Chilena, no ha podido encontrarse con su mejor versión a nivel de clubes.

En síntesis…