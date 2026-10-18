Málaga vs. Real Sociedad en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 9 de la LaLiga

Málaga recibe a Real Sociedad este domingo 18 de octubre desde las 13:30 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la LaLiga. El Málaga llega como colista y necesita un milagro para salir del fondo de la tabla, mientras la Real Sociedad viene de encadenar triunfos que la metieron en zona de pelea arriba.
Para los andaluces es casi una final cada fecha: siguen sin despegarse del descenso y la diferencia de puntos con la salvación ya empieza a pesar. Para los donostiarras, en cambio, se trata de aprovechar el envión anímico y meterse de lleno en la pelea por los puestos europeos.
La actualidad de ambos equipos
El Málaga no logra despegar del fondo: ocho fechas y apenas 4 puntos lo tienen como último en la tabla. El empate ante Espanyol le dio un respiro mínimo, pero antes había caído con Getafe y Villarreal, y la sensación es que el equipo necesita un cambio urgente para no quedar demasiado lejos de la permanencia.
La Real Sociedad atraviesa un momento bastante mejor. Viene de ganarle a Deportivo La Coruña y antes se había impuesto a Valencia, con dos victorias que cortaron la mala racha que dejó la derrota ante Atlético de Madrid. Con 13 puntos y la sexta posición, el equipo vasco llega con confianza y la idea de seguir escalando.
El historial entre Málaga y Real Sociedad
El historial entre ambos tiene 35 antecedentes y una ventaja clara para la Real Sociedad, que ganó 16 veces por 10 del Málaga, con 9 empates en el medio. En goles también manda el conjunto donostiarra, 53 contra 44. Los últimos cruces vienen parejos: el más reciente, en 2024, terminó con triunfo mínimo de la Real por 1-0, aunque en el cara a cara previo se había impuesto el Málaga.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/01/2024
|Málaga vs. Real Sociedad
|0-1
|Copa del Rey
|22/04/2018
|Málaga vs. Real Sociedad
|2-0
|Primera División
|10/12/2017
|Real Sociedad vs. Málaga
|0-2
|Primera División
|14/05/2017
|Real Sociedad vs. Málaga
|2-2
|Primera División
|16/01/2017
|Málaga vs. Real Sociedad
|0-2
|Primera División
|27/02/2016
|Real Sociedad vs. Málaga
|1-1
|Primera División
|03/10/2015
|Málaga vs. Real Sociedad
|3-1
|Primera División
|04/04/2015
|Málaga vs. Real Sociedad
|1-1
|Primera División
|01/11/2014
|Real Sociedad vs. Málaga
|0-1
|Primera División
|17/02/2014
|Málaga vs. Real Sociedad
|0-1
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 13:30 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
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- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 09:00 hs
- Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 11:15 hs
- Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 16:00 hs
- Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 16:00 hs
- Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 15:00 hs
En síntesis
- Málaga y Real Sociedad se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Málaga suma 4 puntos en el torneo.
- Real Sociedad suma 13 puntos en el torneo.