Málaga vs. Real Sociedad en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 9 de la LaLiga

Málaga y Real Sociedad se enfrentan este domingo 18 de octubre, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Málaga recibe a Real Sociedad este domingo 18 de octubre desde las 13:30 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la LaLiga. El Málaga llega como colista y necesita un milagro para salir del fondo de la tabla, mientras la Real Sociedad viene de encadenar triunfos que la metieron en zona de pelea arriba.

Para los andaluces es casi una final cada fecha: siguen sin despegarse del descenso y la diferencia de puntos con la salvación ya empieza a pesar. Para los donostiarras, en cambio, se trata de aprovechar el envión anímico y meterse de lleno en la pelea por los puestos europeos.

La actualidad de ambos equipos

El Málaga no logra despegar del fondo: ocho fechas y apenas 4 puntos lo tienen como último en la tabla. El empate ante Espanyol le dio un respiro mínimo, pero antes había caído con Getafe y Villarreal, y la sensación es que el equipo necesita un cambio urgente para no quedar demasiado lejos de la permanencia.

La Real Sociedad atraviesa un momento bastante mejor. Viene de ganarle a Deportivo La Coruña y antes se había impuesto a Valencia, con dos victorias que cortaron la mala racha que dejó la derrota ante Atlético de Madrid. Con 13 puntos y la sexta posición, el equipo vasco llega con confianza y la idea de seguir escalando.

El historial entre Málaga y Real Sociedad

El historial entre ambos tiene 35 antecedentes y una ventaja clara para la Real Sociedad, que ganó 16 veces por 10 del Málaga, con 9 empates en el medio. En goles también manda el conjunto donostiarra, 53 contra 44. Los últimos cruces vienen parejos: el más reciente, en 2024, terminó con triunfo mínimo de la Real por 1-0, aunque en el cara a cara previo se había impuesto el Málaga.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/01/2024 Málaga vs. Real Sociedad 0-1 Copa del Rey 22/04/2018 Málaga vs. Real Sociedad 2-0 Primera División 10/12/2017 Real Sociedad vs. Málaga 0-2 Primera División 14/05/2017 Real Sociedad vs. Málaga 2-2 Primera División 16/01/2017 Málaga vs. Real Sociedad 0-2 Primera División 27/02/2016 Real Sociedad vs. Málaga 1-1 Primera División 03/10/2015 Málaga vs. Real Sociedad 3-1 Primera División 04/04/2015 Málaga vs. Real Sociedad 1-1 Primera División 01/11/2014 Real Sociedad vs. Málaga 0-1 Primera División 17/02/2014 Málaga vs. Real Sociedad 0-1 Primera División

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Horario del partido

Chile: 13:30 hs

Por dónde ver el partido

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ViX, Sky Sports España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 09:00 hs

Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 11:15 hs

Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 16:00 hs

Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 15:00 hs

En síntesis