Osasuna y Málaga se enfrentan este domingo 22 de noviembre, en el Estadio El Sadar, por la jornada 13 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Osasuna recibe a Málaga este domingo 22 de noviembre desde las 14:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. Osasuna necesita cortar una racha de resultados flojos y en El Sadar tiene la chance de hacerlo ante el colista de LaLiga. El Málaga llega golpeado y con la tabla cada vez más cuesta arriba.

No es solo otro partido de mitad de tabla: para el Málaga empieza a ser una cuestión de urgencia, mientras que Osasuna quiere alejarse de la zona baja antes de que la cosa se complique más.

La actualidad de ambos equipos

Osasuna no gana desde hace tres fechas y el empate ante Athletic Bilbao dejó sensaciones mixtas: sumó, pero no logró recuperar la sonrisa después de las derrotas con Deportivo La Coruña y Sevilla. Está 16° con 12 puntos en 12 partidos, una posición que no lo deja tranquilo y que obliga a ganar como local para despegarse de la parte de abajo.

El Málaga atraviesa un presente mucho más complicado. Perdió los dos últimos compromisos, incluido el que jugó de local ante Racing de Santander, y acumula apenas 5 puntos en 12 fechas. Está último en la tabla, a varios pasos de la salvación, y necesita un resultado que le cambie el ánimo antes de que la distancia con la permanencia se vuelva insalvable.

El historial entre Osasuna y Málaga

El historial entre ambos tiene 32 antecedentes y favorece al Málaga, que ganó 12 veces por 7 de Osasuna, con 13 empates de por medio. En las últimas diez citas hubo de todo: triunfos para los dos lados, empates parejos y hasta un 3-3. El más reciente, en 2019, terminó con victoria de Osasuna como visitante.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/03/2019 Málaga vs. Osasuna 1-2 Segunda División 03/11/2018 Osasuna vs. Málaga 2-1 Segunda División 27/01/2017 Osasuna vs. Málaga 1-1 Primera División 19/08/2016 Málaga vs. Osasuna 1-1 Primera División 10/03/2014 Osasuna vs. Málaga 0-2 Primera División 17/12/2013 Osasuna vs. Málaga 1-1 Copa del Rey 08/12/2013 Málaga vs. Osasuna 3-3 Copa del Rey 04/10/2013 Málaga vs. Osasuna 0-1 Primera División 13/04/2013 Málaga vs. Osasuna 1-0 Primera División 17/11/2012 Osasuna vs. Málaga 0-0 Primera División

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Horario del partido

Chile: 14:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 10:00 hs

Racing de Santander vs. Real Sociedad — domingo 22 de noviembre, 12:15 hs

Getafe vs. Atlético de Madrid — domingo 22 de noviembre, 17:00 hs

Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis