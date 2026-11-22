Osasuna y Málaga se enfrentan este domingo 22 de noviembre en el Estadio El Sadar por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Osasuna recibe a Málaga este domingo 22 de noviembre desde las 14:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. Osasuna viene de empatar 1-1 con Athletic Bilbao y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Málaga viene de caer 1-2 ante Racing de Santander y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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