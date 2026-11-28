Málaga y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 28 de noviembre, en La Rosaleda, por la jornada 14 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Málaga recibe a Athletic Bilbao este sábado 28 de noviembre desde las 12:15 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en La Rosaleda. El Málaga está último, con apenas 5 puntos en 13 fechas, y necesita una reacción urgente antes de que la liga se le escape. Enfrente tiene a un Athletic que viene golpeado pero que en la tabla le saca una distancia enorme.

Para el local esto ya es una cuestión de supervivencia: cada partido que no gana lo hunde más en el fondo de la tabla. El Athletic, en cambio, llega con la chance de cortar una racha negativa y volver a meterse entre los puestos de arriba.

La actualidad de ambos equipos

El Málaga no gana hace rato y la tabla lo refleja sin piedad: está 20° de 20 con solo 5 unidades. En sus últimas presentaciones perdió ante Osasuna de visitante, cayó de local frente al Racing de Santander y también se fue sin nada contra el Betis. La necesidad de puntos es total y cada semana que pasa sin sumar complica más cualquier intento de reacción.

El Athletic Bilbao, octavo con 16 puntos, no atraviesa su mejor momento pero su situación es completamente distinta. Viene de perder de local contra Espanyol, después de un empate ante Osasuna y una victoria frente a la Real Sociedad. La diferencia de jerarquía y de necesidad con el rival es evidente, aunque el funcionamiento reciente no haya sido el ideal.

El historial entre Málaga y Athletic Bilbao

El historial entre ambos es parejo, con 36 enfrentamientos en los que el Athletic tiene una leve ventaja: 13 victorias contra 11 del Málaga y 12 empates. En goles también se impone por poco el conjunto vasco, 45 contra 42.

Los últimos cruces no se dieron hace poco, de hecho el más reciente registrado es de 2018, cuando el Athletic ganó 2-1. Antes hubo un 3-3 con el local metiendo tres goles y varias victorias mínimas para ambos lados, lo que confirma que históricamente nunca hubo una diferencia abultada entre los dos.

Publicidad

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/02/2018 Athletic Bilbao vs. Málaga 2-1 Primera División 23/09/2017 Málaga vs. Athletic Bilbao 3-3 Primera División 05/03/2017 Athletic Bilbao vs. Málaga 1-0 Primera División 02/10/2016 Málaga vs. Athletic Bilbao 2-1 Primera División 17/04/2016 Málaga vs. Athletic Bilbao 0-1 Primera División 06/12/2015 Athletic Bilbao vs. Málaga 0-0 Primera División 29/01/2015 Athletic Bilbao vs. Málaga 1-0 Copa del Rey 25/01/2015 Athletic Bilbao vs. Málaga 1-1 Primera División 21/01/2015 Málaga vs. Athletic Bilbao 0-0 Copa del Rey 23/08/2014 Málaga vs. Athletic Bilbao 1-0 Primera División

Horario del partido

Chile: 12:15 hs

Por dónde ver el partido

Chile: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Argentina: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Perú: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Ecuador: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Colombia: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter

DIRECTV Sports, DGO, inter México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Betis vs. Rayo Vallecano — sábado 28 de noviembre, 10:00 hs

Elche vs. Atlético de Madrid — sábado 28 de noviembre, 14:30 hs

Real Madrid vs. Alavés — sábado 28 de noviembre, 17:00 hs

Valencia vs. Osasuna — domingo 29 de noviembre, 10:00 hs

Deportivo La Coruña vs. Barcelona — domingo 29 de noviembre, 12:15 hs

Celta vs. Villarreal — domingo 29 de noviembre, 14:30 hs

Real Sociedad vs. Sevilla — domingo 29 de noviembre, 17:00 hs

Espanyol vs. Getafe — lunes 30 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Málaga y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga.

se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga. El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO .

y . Málaga suma 5 puntos en el torneo.

suma 5 puntos en el torneo. Athletic Bilbao suma 16 puntos en el torneo.