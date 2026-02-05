Un durísimo análisis realizó Manuel Pellegrini tras la apabullante caída 5-0 del Real Betis a manos del Atlético Madrid de Diego Simeone en los cuartos de final de la Copa del Rey.

“Fueron muy superiores a nosotros. Abrieron el marcador pronto, nosotros no aprovechamos algún acercamiento que tuvimos y en dos contras sentenciaron. Defensivamente fue un partido muy pobre y en ataque no estuvimos acertados. El Atlético nos superó todo el partido”, señaló el ‘Ingeniero’ tras la dura caída en La Cartuja.

En esta temporada, los verdiblancos encajaron 5 goles con cada uno de los tres grandes de España (@Realbetis).

En su reflexión, el DT chileno no encontró excusas para la goleada de los colchoneros. “Recibimos muchos goles de balón detenido, pero fueron muy superiores los 90 minutos. No se puede hablar de una jugada que fuera clave, sino que el Atlético fue muy superior todo el encuentro. Ojalá hagamos un partido más correcto el domingo, aunque será más difícil jugando de visita en el Metropolitano”, indicó Pellegrini de cara a la visita del Betis del próximo fin de semana ante el mismo rival pero por La Liga.

“Defensiva y ofensivamente fue un partido muy pobre. El Atlético nos superó todo le partido. No esperaba sufrir esta derrota. Hasta el 0-1 era un duelo parejo, pero después a la contra tuvieron ocasiones muy claras. No hicimos nada bien ante un rival superior que ganó con claridad”, agregó.

Pero la frase más dura llegó al momento de reconocer que de haber podido cambiar a los 11 jugadores que alineó lo habría hecho, en una frase bastante llamativa para el perfil del entrenador chileno. “Cuando uno pierde siempre se arrepiente de los once que alineó al comienzo y de los cambios, aunque uno se toma mucho tiempo en pensar cuál puede ser el mejor once de salida. Por el rendimiento obtenido no era el mejor. Cambiamos todo el sector derecho de la defensa porque nos estaban haciendo daño. Si hubiéramos podido cambiar los once lo hubiéramos hecho”, cerró.

En síntesis…