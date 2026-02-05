Real Betis de Manuel Pellegrini y el Atlético del Cholo Simeone ya pisan el césped. Betis va de verdiblanco tradicional, los 'Colchoneros' van de azul en el Estadio La Cartuja.

Betis lo busca de derecha a izquierda por su pantalla. Los equipos buscan el paso a la fase de cuatro mejores del certamen.

Ez Abde remató y complicó al equipo del Cholo. Musso hizo vista del balón que por poco se mete dentro del arco. 7' min de gran acción en La Cartuja.

Hancko pone en ventaja a la visita. En una confusa jugada, el eslovaco cabeceó el balón y el golero verdiblanco no logró despejar el balón. Atlético Madrid lo gana 1 a 0.

Ademola quedó solo frente al arco tras un pase de Hancko. Sin embargo, el jugador erró el tiro de manera inexplicable. Atlético sigue en ventaja 1 a 0.

Pubill cometió un error casi fatal en la defensa visitante. Betis atacó y Ávila quedó solo frente al arco. Sin embargo, el argentino perdió la pelota de forma inentendible desperdiciando el empate.

Brutal remate de Ruibal que contuvo el golero del 'Aleti'. Tras el rebote, Deossa disparó con violencia pero el remate se fue por el costado.

Jugada colectiva de gran factura de los 'Colchoneros'. Esta vez, tras una enorme jugada que salió de un contraataque, Giuliano Simeone marcó un golazo para poner el 2 a 0 de la visita.

Gol que se pierde en un arco, se convierte en el otro. ¡GOLAZO DEL ATLÉTICO!

Jugadón del Betis terminó casi en el primer descuento. Antony remató y el balón se fue por muy poco por el parante derecho.

El nigeriano Ademola Lookman puso el 3 a 0 en el minuto 37 de partido. Betis intenta sin efectividad, Atlético responde con goles. Lo sufre el 'Ingeniero' Pellegrini en La Cartuja.

Atlético de Madrid le está dando un baile al Betis. El equipo del 'Cholo' no pasa zozobras ante los del 'Ingeniero'.

La Copa del Rey entra en su recta decisiva con un cruce de alto calibre entre Real Betis y Atlético de Madrid, dos equipos que llegan con confianza tras superar con solvencia la ronda anterior. Este jueves, ambos se enfrentarán por los cuartos de final en un duelo que promete intensidad y emociones de principio a fin.

El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini viene de dejar en el camino a Elche, mostrando solidez y carácter competitivo en un torneo que históricamente ha sabido entregarle alegrías al cuadro verdiblanco. Con una propuesta equilibrada y jugadores en buen momento, el Betis buscará dar un golpe ante uno de los grandes de España.

En la vereda opuesta aparece el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que eliminó a Deportivo La Coruña y vuelve a posicionarse como un serio candidato al título. Fiel a su estilo, el elenco colchonero apuesta por el orden, la intensidad y la eficacia en los momentos clave para seguir avanzando en la competencia.

El enfrentamiento también ofrece un atractivo duelo táctico entre dos entrenadores con identidades muy marcadas. Pellegrini intentará imponer posesión y juego asociado, mientras que Simeone apostará por un bloque compacto y transiciones rápidas, en un choque donde cada detalle puede inclinar la balanza.

El partido se disputará hoy desde las 17:00 horas de Chile, con un cupo a las semifinales en juego. En una Copa del Rey que no admite errores, Betis y Atlético salen a la cancha conscientes de que solo uno podrá seguir soñando con levantar el trofeo.