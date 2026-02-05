La Copa del Rey entra en su recta decisiva con un cruce de alto calibre entre Real Betis y Atlético de Madrid, dos equipos que llegan con confianza tras superar con solvencia la ronda anterior. Este jueves, ambos se enfrentarán por los cuartos de final en un duelo que promete intensidad y emociones de principio a fin.
El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini viene de dejar en el camino a Elche, mostrando solidez y carácter competitivo en un torneo que históricamente ha sabido entregarle alegrías al cuadro verdiblanco. Con una propuesta equilibrada y jugadores en buen momento, el Betis buscará dar un golpe ante uno de los grandes de España.
En la vereda opuesta aparece el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que eliminó a Deportivo La Coruña y vuelve a posicionarse como un serio candidato al título. Fiel a su estilo, el elenco colchonero apuesta por el orden, la intensidad y la eficacia en los momentos clave para seguir avanzando en la competencia.
El enfrentamiento también ofrece un atractivo duelo táctico entre dos entrenadores con identidades muy marcadas. Pellegrini intentará imponer posesión y juego asociado, mientras que Simeone apostará por un bloque compacto y transiciones rápidas, en un choque donde cada detalle puede inclinar la balanza.
El partido se disputará hoy desde las 17:00 horas de Chile, con un cupo a las semifinales en juego. En una Copa del Rey que no admite errores, Betis y Atlético salen a la cancha conscientes de que solo uno podrá seguir soñando con levantar el trofeo.