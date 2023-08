Mucho se ha hablado acerca del futuro de Alexis Sánchez, todo a tan solo tres semanas del cierre del mercado de pases en Europa, y varios son los clubes interesados en contar con el Niño Maravilla de cara a la próxima temporada.

Ante el portazo recibido por el Olympique de Marsella, la Roma e Inter de Milán, Galatasaray y un posible regreso a Barcelona, fueron las opciones que han sonado con más fuerza en los últimos días.

Sánchez está expectante por dar a conocer el equipo que jugará en la próxima temporada | FOTO: Andres Pina/Photosport

No obstante, fue en el programa ESPN F360 que el ex atacante Mauricio Pinilla no se guardó nada y comenzó a tirar información sobre el posible futuro del tocopillano.

“¡Por qué lo dije! El día lunes tendremos novedades del futuro de Alexis Sánchez”, lanzó el campeón de la Copa América con la Roja.

Luego, los panelistas y Gustavo Huerta quisieron saber más detalles sobre las negociaciones y el comentarista deportivo les dijo: “Es un equipo europeo de las cinco grandes ligas”.

Por último, al ex ariete de la Universidad de Chile le consultaron si el equipo era de Champions League o no, a lo que Pinilla respondió que jugará “martes y miércoles” y “no es de su lengua materna”.

De esta forma, habrá que esperar hasta el lunes para ver si se dará a conocer o no el destino definitivo del jugador de 24 año.