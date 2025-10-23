Universidad de Chile mira con atención el desempeño de Felipe Mora. En la antesala del mercado de fichajes, el destacado delantero volvió a convertir en Estados Unidos.

En esta ocasión, el oriundo de La Florida lo hizo en dos ocasiones. Fue clave en la victoria 3-1 del Portland Timbers sobre Real Salt Lake por la MLS: dejó atrás una sequía de más de cinco meses.

En primera instancia, anotó en el minuto 24. Luego de que el portero rival contuviera un cabezazo suyo, el atacante chileno aprovechó el rebote y decretó el primer tanto del encuentro.

Tras ello, en el minuto 35, se repitió la situación: el arquero contrincante dejó la pelota picando tras un disparo suyo y lo fusiló para marcar el segundo en su cuenta personal.

De esta manera, Portland Timbers se clasificó para los play-offs de la MLS tras cuatro años. En dicha fase de la competencia, se medirá ante San Diego FC para dirimir al equipo que avanzará a las semifinales de la conferencia.

Felipe Mora anotó por dos para el Portland Timbers. Atención, Universidad de Chile. (Foto: Getty)

Ojo, Universidad de Chile: los goles de Felipe Mora