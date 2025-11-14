Universidad de Chile tendrá que reaccionar en el mercado de fichajes. ¿La razón? El cuadro estudiantil puede distanciarse definitivamente de uno de sus sueños para la siguiente temporada: Felipe Mora está cada vez más lejos.

Si bien el delantero de 32 años es la principal obsesión azul en este período de transferencias, una noticia cambió el escenario drásticamente. El crack renovó su contrato con Portland Timbers.

Así lo oficializó el elenco estadounidense a través de su página web, detallando que se hizo efectiva la cláusula para extender su vínculo por un año más. Permanecerá todo 2026 en Norteamérica.

¿Qué pasará ahora? Si Universidad de Chile quiere contar con sus servicios, tendrá que sentarse a negociar con el conjunto de la MLS. El panorama se puso cuesta arriba.

El motivo es más que evidente: en caso de que tal escuadra no ejecutara la opción mencionada, el oriundo de La Florida llegaría gratis al equipo de sus amores. Dicha alternativa ya se esfumó.

Felipe Mora se aleja de Universidad de Chile: se oficializó su renovación con Portland Timbers. (Foto: Getty Images)

Felipe Mora en la mira de Universidad de Chile

Durante la presente campaña, el campeón con los azules ha disputado un total de 41 encuentros con Portland Timbers. En ellos, logró anotar ocho goles y aportar con tres asistencias.

¿Volverá al club que se robó su corazón? Está por verse, pero la misión no será de fácil realización. Seguramente, el artillero tendrá que poner de su parte para retornar a su casa.

En resumen: