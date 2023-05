La violencia, una vez más, se tomó lo estadios del fútbol mundial y en esta ocasión fue en Brasil, donde se vivieron sucesos que alteraron el normal desarrollo de una competencia.

Se llevaba a cabo el duelo entre Sport Recife y el ABC del Brasileirao B y los himchas de los primeros mencionados, fueron provocados por la fanaticada rival generando algunos incidentes en el recinto.

La razón particular, es que el Recife quienes ejercían como locales, arrastran una sanción desde hace algún tiempo desde el Tribunal deportivo de aquel país y que señala que para algunos duelos como anfitrión, solo sería con mujeres y niños en las tribunas, sin hombres, debido que fueron ellos quienes generaron los altercados, anteriormente.

De inmediato, desde acá, se puso en alerta esta situación ya que por el castigo que arrastra Universidad de Chile de jugar un partido solo con mujeres y niños y que debiese ser el Superclásico ante Colo Colo, por lo cual no con lo ocurrido en Brasil, la medida no es prenda de garantía que no vayan a ocurrir sucesos de violencia en los estadios.

Recordar que la U tiene una sanción de cuatro partidos de jugar a puertas cerradas como local y un quinto en sucesión con niños y mujeres, duelo que sería ante los albos según la lógica, determinación que Azul Azul apelará.