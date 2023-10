Este miércoles la Conmebol oficializó que el Mundial de 2030 no se llevará a cabo en Sudamerica como lo solicitaron Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.

Sin embargo, algo de la Copa del Mundo se desarrollará en nuestras tierras, porque el presidente de la asociación que agrupa a la confederaciones sudamericanas, Alejandro Domínguez comunicó que Argentina, Uruguay y Paraguay jugarán partidos inaugurales como locales, para luego trasladar todo el certamen a Europa y quizás Marruecos.

Obviamente la noticia es que Chile quedó fuera del “trato”, no siendo considerada por la FIFA para este inicio tan sui generis de la cita planetaria.

Los que se tomaron con humor esta decisión tan nefasta por los intereses nacionales, fueron los tricolores de Palestino, los que dieron a conocer que el Mundial no se jugará en La Cisterna.

“Lamentamos informar que el partido inaugural del Mundial 2030 no se jugará en el Estadio Municipal de La Cisterna”, escribieron los árabes en sus redes sociales.

La FIFA tb anunció que después del arranque en Sudamérica, después se desarrollará íntegramente entre España, Portugal y Marruecos.

¿Por qué Chile quedó afuera de la organización del Mundial 2030?

Según el presidente de CONMEBOL, Alejandro Domínguez aseguró que “es cierto que en esta oportunidad no está Chile, pero no significa que no trabajemos para que esté o para que le encontremos algo de esta talla también. Es una decisión que toma FIFA, no nosotros”.