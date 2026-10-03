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Liga de Naciones

Portugal vs. Noruega en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Portugal y Noruega se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Portugal vs. Norway, Liga de Naciones
Portugal vs. Norway, Liga de Naciones

Portugal llega al domingo 4 de octubre como único puntero de su grupo y con la chance de sellar la clasificación antes de tiempo. Noruega, en cambio, necesita reaccionar rápido porque el margen de error ya se le acabó.

Es la fecha 4 de la Liga de Naciones y Portugal puede sacar una ventaja casi definitiva en la tabla si vuelve a ganar. Para Noruega el partido es casi una final anticipada: otra derrota lo deja prácticamente afuera de la pelea.

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Horario del partido

  • Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Portugal llega en levante total: ganó los tres partidos que jugó en este tramo de la Liga de Naciones y lo hizo con autoridad, incluido el 4-2 como visitante ante Dinamarca que lo dejó solo en la cima del grupo con puntaje perfecto. El equipo suma gol en cada presentación y parece haber encontrado un funcionamiento sólido de local y de visitante por igual.

Noruega atraviesa el momento opuesto. Después de arrancar con una victoria ante Dinamarca, encadenó dos derrotas seguidas, una de ellas justamente ante Portugal, y llega golpeada anímicamente. Con apenas 3 puntos en el grupo, necesita un resultado positivo para no quedar resignada en la tabla a falta de varias fechas.

El historial entre Portugal y Noruega

El historial entre ambos es ampliamente favorable a Portugal: de 11 enfrentamientos ganó 8, Noruega apenas 1 y hubo 2 empates, con una diferencia de goles abultada (16 a 6). El antecedente más reciente es justamente de este mismo certamen, cuando Portugal se impuso 2-1 como visitante hace apenas unos días, y de hecho esa es la única vez que Noruega consiguió ganarle en todo este siglo si se mira la seguidilla de resultados.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
27/09/2026Noruega vs. Portugal1-2UEFA Nations League
29/05/2016Portugal vs. Noruega3-0Friendlies
04/06/2011Portugal vs. Noruega1-0UEFA European Championship Qualifiers
07/09/2010Noruega vs. Portugal1-0UEFA European Championship Qualifiers
10/09/2003Noruega vs. Portugal0-1Friendlies
20/04/1994Noruega vs. Portugal0-0Friendlies
10/02/1993Portugal vs. Noruega1-1Friendlies
01/11/1979Portugal vs. Noruega3-1UEFA European Championship Qualifiers
09/05/1979Noruega vs. Portugal0-1UEFA European Championship Qualifiers
12/11/1967Portugal vs. Noruega2-1UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
  • Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Portugal y Noruega se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Portugal suma 9 puntos tras vencer a Dinamarca, Noruega y Gales.
  • Noruega suma 3 puntos en el torneo.
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