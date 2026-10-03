Portugal vs. Noruega en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Portugal llega al domingo 4 de octubre como único puntero de su grupo y con la chance de sellar la clasificación antes de tiempo. Noruega, en cambio, necesita reaccionar rápido porque el margen de error ya se le acabó.
Es la fecha 4 de la Liga de Naciones y Portugal puede sacar una ventaja casi definitiva en la tabla si vuelve a ganar. Para Noruega el partido es casi una final anticipada: otra derrota lo deja prácticamente afuera de la pelea.
Horario del partido
- Chile: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Portugal llega en levante total: ganó los tres partidos que jugó en este tramo de la Liga de Naciones y lo hizo con autoridad, incluido el 4-2 como visitante ante Dinamarca que lo dejó solo en la cima del grupo con puntaje perfecto. El equipo suma gol en cada presentación y parece haber encontrado un funcionamiento sólido de local y de visitante por igual.
Noruega atraviesa el momento opuesto. Después de arrancar con una victoria ante Dinamarca, encadenó dos derrotas seguidas, una de ellas justamente ante Portugal, y llega golpeada anímicamente. Con apenas 3 puntos en el grupo, necesita un resultado positivo para no quedar resignada en la tabla a falta de varias fechas.
El historial entre Portugal y Noruega
El historial entre ambos es ampliamente favorable a Portugal: de 11 enfrentamientos ganó 8, Noruega apenas 1 y hubo 2 empates, con una diferencia de goles abultada (16 a 6). El antecedente más reciente es justamente de este mismo certamen, cuando Portugal se impuso 2-1 como visitante hace apenas unos días, y de hecho esa es la única vez que Noruega consiguió ganarle en todo este siglo si se mira la seguidilla de resultados.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/09/2026
|Noruega vs. Portugal
|1-2
|UEFA Nations League
|29/05/2016
|Portugal vs. Noruega
|3-0
|Friendlies
|04/06/2011
|Portugal vs. Noruega
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/09/2010
|Noruega vs. Portugal
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|10/09/2003
|Noruega vs. Portugal
|0-1
|Friendlies
|20/04/1994
|Noruega vs. Portugal
|0-0
|Friendlies
|10/02/1993
|Portugal vs. Noruega
|1-1
|Friendlies
|01/11/1979
|Portugal vs. Noruega
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|09/05/1979
|Noruega vs. Portugal
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|12/11/1967
|Portugal vs. Noruega
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Portugal y Noruega se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Portugal suma 9 puntos tras vencer a Dinamarca, Noruega y Gales.
- Noruega suma 3 puntos en el torneo.