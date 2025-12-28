El mercado de fichajes no sólo se mueve en Chile sino que también hace de las suyas en el resto del continente. Uno de los nombres fuertes de La Roja en el último proceso de Ricardo Gareca que deberá cambiar de club en esta ventana de transferencias es Víctor Dávila.

Uno de los ‘regalones’ del Tigre durante su paso por la selección chilena no seguirá en el América de México según revelan varios medios aztecas en las últimas horas. Según TV Azteca, el formado en Huachipato es uno de los apuntados para dejar las ‘Águilas’.

“Uno de los principales candidatos a dejar el Nido es Víctor Dávila, futbolista chileno que perdió protagonismo durante los últimos meses por decisión de André Jardine y todo parece indicar que su futuro está lejos de Coapa”, señaló el citado medio.

Víctor Dávila no seguirá en el América y todo indica que volverá a Club León (Getty Images).

Según la prensa mexicana la primera opción para Dávila sería volver a Club León, elenco donde brilló en cuatro temporadas con un registro de 103 partidos, 32 goles y 11 asistencias.

“Víctor Dávila encajaría a la perfección en los planes de Ignacio Ambriz, entrenador de la Fiera, por lo que podrían avanzar por su fichaje en los próximos días”, aseguró TV Azteca.

Los pobres números de Dávila en el Apertura del fútbol mexicano (412 minutos en 15 partidos y un solo gol) encaminaron la decisión del técnico del ‘Ame’, André Jardine de no tenerlo en cuenta para el Torneo de Clausura azteca.

Así, el conjunto Azulcrema busca reestructurarse después de un 2025 para el olvido donde no ganaron ningún título en las seis competiciones que participaron: Concachampions, Clausura 2025, repechaje al Mundial de Clubes, Campeón de Campeones, Leagues Cup y Apertura 2025.

En resumen…