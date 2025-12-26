La Kings League, torneo innovador organizado por el exfutbolista español Gerard Piqué y el streamer Ibai Llanos, combina fútbol 7, espectáculo y formatos distintos, captando la atención de fanáticos en todo el mundo.

Su éxito ha sido tal que para 2026 se organizará un Mundial en Brasil, donde Chile contará con participación y figuras como Arturo Vidal y el creador de contenidos Cristóbal Álvarez (Shelao) fueron los encargados de anunciar la nómina final del país.

En total, trece jugadores representarán a Chile, destacando varios exfutbolistas profesionales que buscarán dejar en alto la bandera nacional en el torneo que se llevará a cabo en el país de la Samba.

Ignacio Herrera jugará el Mundial de la Kings League

Entre ellos, el que se robó todas las miradas fue Ignacio Herrera, delantero que en la temporada 2025 defendió la camiseta de Universidad de Concepción, siendo pieza clave en la campaña del Campanil y autor de un gol en la “final” ante Deportes Copiapó.

A sus 38 años, Herrera ya había anunciado su retiro profesional en noviembre, pero ahora se reintegra para formar parte de la Selección Chilena en la Kings League.

Ignacio Herrera convirtió seis goles y aportó una asistencia en la última temporada | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Su experiencia y liderazgo serán fundamentales para el combinado nacional, mientras el torneo continúa consolidándose como una de las competiciones más mediáticas e innovadoras del fútbol internacional.

¿Cuándo se llevará a cabo el Mundial de la Kings League?

Desde el 03 hasta el 17 de enero se desarollará en Sao Paulo, Brasil, la “Kings World Cup Nations 2026”.