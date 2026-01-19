La situación de Esteban González en Querétaro ha generado debate en México y también en Chile. El técnico chileno, que viene de ser campeón con Coquimbo Unido tras una campaña sobresaliente en 2025, aún no logra ganar desde su llegada al cuadro azteca, lo que ha despertado dudas en parte de la hinchada y la prensa local.

En ese contexto, Fabián Estay salió en su defensa con declaraciones claras a BOLAVIP, apuntando principalmente a las limitaciones del plantel y a la necesidad de darle tiempo al proceso que encabeza el exmediocampista nacional.

“Es que hubo una gran… no es que se haya armado para ser el protagonista o estar en los primeros lugares. El Querétaro tiene un equipo, sí que se reforzó con algunas cosas, pero es limitado”, lanzó de entrada el exvolante de La Roja, dejando en evidencia que, a su juicio, el problema va más allá del entrenador.

Esteban González no lo pasa bien en México.

“Hay que tener calma. Seguramente ya vendrán tal vez los resultados para Esteban, seguramente veía el fútbol mexicano en televisión y todo y no es lo mismo estar ahí, es un equipo muy diferente, entonces yo creo que van a tener un poquito de paciencia con él y seguramente los resultados vendrán”, agregó Estay, insistiendo en que el proceso necesita tiempo.

La presión del fútbol mexicano y el respaldo al DT chileno

“Sí, es un torneo que se pide inmediatez, no es que existan los resultados inmediatamente pero bueno, seguimos con un proyecto nuevo, con directiva nueva seguramente apostaron por Esteban para que las cosas cambien o para que el equipo sea diferente pero tampoco le formaron un equipo”, reflexionó el exjugador, apuntando nuevamente a la responsabilidad de la dirigencia.

En esa misma línea, relativizó los últimos resultados del Querétaro: “Tampoco es que lo hayan goleado, tampoco es que lo hayan tanto pasado por arriba sino que es muy diferente mencionar el último partido que lo termina perdiendo dos a uno con el equipo que ha ganado los últimos partidos. Ahí está la gran diferencia”.

Finalmente, Estay abordó el comportamiento de los dirigentes ante este tipo de procesos: “Los directivos de repente cuando no les gusta que la gente se dé cuenta que se equivocaron tal vez en la decisión del técnico, de los jugadores y todo eso, y a veces tienen un poco más de paciencia, pero hay algunos que a veces pierden esa paciencia y luego toman decisiones abruptas. Yo creo que en este caso no, yo creo que a Esteban se le va a dar un poquito más de tiempo”, sentenció.

De esta forma, el exseleccionado chileno respaldó con fuerza a Esteban González, apelando al contexto, a la construcción del plantel y a la necesidad de sostener los procesos, especialmente tratándose de un técnico que viene de demostrar su capacidad con un título reciente en el fútbol chileno.

DATOS CLAVE

Esteban González aún no gana en Querétaro tras ser campeón con Coquimbo Unido en 2025.

Fabián Estay respaldó al DT chileno en diálogo con BOLAVIP ante la falta de triunfos.

El equipo perdió 2-1 su último duelo y Estay calificó al plantel como limitado.



