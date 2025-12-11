Y llegó el día. Coquimbo Unido despidió al técnico Esteban González con un desgarrador video en redes sociales, luego que el ‘Chino’ decidiera internacionalizar su carrera y firmar contrato por los Gallos Blanco de Querétaro.

Con la canción de Natalia Oreiro (cover de Gilda), “No es mi despedida”, el conjunto ‘Pirata’ exhibió un video donde se ve al entrenador llorando en una oficina mientras repasa las mejores imágenes de una temporada inolvidable para los aurinegros.

“¡MUCHAS GRACIAS, PROFE CHINO QUERIDO! El campeón récord del fútbol chileno da un salto internacional directo desde el puerto PIRATA hacia México. Te deseamos el mayor de los éxitos, Esteban González. ¡Gracias por tanta Fuerza y Coraje, LEYENDA!”, publicó el club en sus redes sociales.

“El entrenador chileno tiene muy pocas oportunidades. Para dar este paso no fue necesario ir a Santiago. El club habla por sí solo”, había dicho el entrenador en su despedida.

A la despedida de González, el flamante campeón del fútbol chileno ya sufrió el adiós de Matiás Palavecino, quien firmó por la UC y de Cecilio Waterman quien confirmó su adiós en redes sociales. A ellos podría sumarse Diego Sánchez, Alejandro Camargo y Cristián Zavala (que deberá volver a Colo Colo), entre otros.

Coquimbo Unido se coronó campeón por primera vez en su historia tras cosechar la impresionante suma de 75 puntos en la temporada. El próximo año, el ‘Barbón’ disputará la fase de grupos de Copa Libertadores.

Datos clave…