Coquimbo Unido está cerrando una temporada histórica tras coronarse campeón de la Liga de Primera 2025, un logro que los instaló como uno de los equipos más sólidos del año y que ha generado reconocimiento de todo el fútbol chileno.
En su duelo ante Universidad de Chile, válido por la penúltima fecha, los Piratas volvieron a exhibir su competitividad e identidad, rescatando un empate 1-1 en el Estadio Santa Laura.
La U, por su parte, se jugaba puntos claves de cara a la definición por el cupo Chile 2 a la Copa Libertadores, en un duelo intenso, friccionado y lleno de presión. Sin embargo, más allá del resultado, lo que llamó profundamente la atención fue lo que ocurrió una vez terminado el encuentro.
El gesto que sorprendió a Esteban Chino Gonzalez
Tras el partido, el entrenador Esteban “Chino” González reveló en conferencia de prensa que varios futbolistas de la U se acercaron al plantel Pirata en un acto de respeto que no siempre se ve en partidos de alta tensión.
“Agradecer a Marcelo Díaz, Matías Zaldivia, Fernández y Fabián Hormazábal que se nos acercaron y nos felicitaron por el título”, expresó el técnico del campeón chileno.
Así, el fair play y el respeto entre los jugadores quedó nuevamente expuesto como parte del sello que marcó la jornada del fútbol chileno.
