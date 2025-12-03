Coquimbo Unido está cerrando una temporada histórica tras coronarse campeón de la Liga de Primera 2025, un logro que los instaló como uno de los equipos más sólidos del año y que ha generado reconocimiento de todo el fútbol chileno.

En su duelo ante Universidad de Chile, válido por la penúltima fecha, los Piratas volvieron a exhibir su competitividad e identidad, rescatando un empate 1-1 en el Estadio Santa Laura.

La U, por su parte, se jugaba puntos claves de cara a la definición por el cupo Chile 2 a la Copa Libertadores, en un duelo intenso, friccionado y lleno de presión. Sin embargo, más allá del resultado, lo que llamó profundamente la atención fue lo que ocurrió una vez terminado el encuentro.

Algunos jugadores azules se retiraron cabizbajos tras el amargo empate ante los Piratas | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El gesto que sorprendió a Esteban Chino Gonzalez

Tras el partido, el entrenador Esteban “Chino” González reveló en conferencia de prensa que varios futbolistas de la U se acercaron al plantel Pirata en un acto de respeto que no siempre se ve en partidos de alta tensión.

“Agradecer a Marcelo Díaz, Matías Zaldivia, Fernández y Fabián Hormazábal que se nos acercaron y nos felicitaron por el título”, expresó el técnico del campeón chileno.

Así, el fair play y el respeto entre los jugadores quedó nuevamente expuesto como parte del sello que marcó la jornada del fútbol chileno.

En síntesis…

El técnico de Coquimbo Unido, Esteban “Chino” González, destacó el gesto de cuatro jugadores de Universidad de Chile que, tras un partido clave y lleno de tensión, se acercaron a felicitar al plantel Pirata por su título.