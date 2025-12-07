Coquimbo Unido culminó de gran forma lo que fue su temporada en el fútbol chileno, en la que logró un histórico título con un desempeño memorable y que cerró en este 2025 con un gran triunfo por 4-2 ante Unión Española ante toda su gente.

Tras lo que fue este duelo, el entrenador Esteban González conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa, en la que confirmó su partida al Querétaro de México, lanzando un dardo importante a los tres grandes, indicando que no fue necesario un paso por uno de esos clubes para partir al extranjero.

“Es soñado mi culminación en el club, tengo una propuesta en el extranjero y la verdad que siempre lo dije, no es necesario o no fue necesario pasar por Santiago para dar el salto”, comenzó indicando González.

Agregando a esto, el ‘Chino’ destaca el poder dar este importante salto en su carrera tras su logro en Coquimbo Unido y dejó también un categórico mensaje sobre los entrenadores nacionales, por la que señaló que son muy mal vistos y que tienen pocas oportunidades.

González parte al fútbol mexicano | FOTO: Photosport

“La institución aquí habla por sí sola, estamos dando un salto como cuerpo técnico al extranjero y eso es un indicativo para todos, el entrenador chileno es muy mal visto y tiene muy pocas oportunidades. La propuesta que nos llega a nosotros es interesante, más allá de lo económico, es un desafío importante”, remarca.

Concluyendo, González sabe que ahora tiene un desafío muy importante dentro del fútbol mexicano, pero que está preparado para aquello, en la que vuelve a declarar que no fue necesario en dar un salto a un ‘grande’ de Chile para tener su primera experiencia en el exterior.

“Saltar a una liga de otro mercado, con otra situación, no fue necesario ir a Santiago como lo dije, solo tengo palabras de agradecimiento, Me voy con un dolor muy grande, se lo que es el fútbol, pero me quería ir con una alegría y no mal, me voy por la puerta, por el cariño de todo el mundo, siendo que es muy difícil que esto suceda”, cerró.

