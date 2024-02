Un nuevo cariño recibe Alexis Sánchez, en medio de las críticas que recibe desde Italia donde en su retorno al Inter de Milán no ha podido afianzarse en el equipo titular. Incluso dan por finalizada su etapa a mitad de año.

En esta ocasión desde el Barcelona se reveló una particular anécdota con el nacido en Tocopilla y que detalla el gran cariño que se le tiene al seleccionado chileno en el cuadro blaugrana.

Así lo detalló el doctor Ramón Cugat, quien es el médico que ha tratado a todas las figuras del Barza. Desde Messi, Suárez, Iniesta hasta Claudio Bravo y Arturo Vidal.

“Donde ha estado ha triunfado. Es una persona muy especial para mí. Le cuidamos con mucho cariño. Mi hija le ayudó. Es muy buena persona”, expresó de entrada el especialista a Salir Jugando.

Pero eso no fue todo y recordó un especial momento que ejemplifica la calidad de persona que es Sánchez. “Cuando lo conocí le pregunté ‘¿De dónde vienes tú?’ Y me dice ‘Tocopilla’. ‘¿Cómo?’, le dije yo. ‘Tocopilla’, me respondió nuevamente. Y viene, me toca y dice ‘¿Doctor, está sordo?”, recordó entre risas el médico.

“Es una persona tal como es. Auténtica. Tiene dotes muy buenos de persona. Por eso me entró muy profundo. Verle tan joven y toda su vida, donde podía llegar y donde ha llegado es para decir felicidades. Los hinchas del Barcelona lo quieren mucho”, sentenció.

¿Cuánto jugó Alexis Sánchez en Barcelona?

El nacido en Tocopilla estuvo entre 2011 y 2014. En total disputó 142 partidos, sumó 8715 minutos, y marcó 47 goles por partidos oficiales.

En su estadía en Barcelona logró LaLiga en 2012/13, dos Supercopa de España y Copa Cataluña, además de una Supercopa de Europa, una Copa del Rey, y un mundial de clubes.