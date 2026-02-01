Este fin de semana se disputó la fecha 22 de La Liga de España, donde debutó el delatero chileno Lucas Cepeda en la derrota del Elche ante Barcelona y este domingo el Real Betis de Manuel Pellegrini sumó un nuevo triunfo.

El equipo del Ingeniero venció por 2-1 al Valencia en La Cartuja, con goles de Ezequiel Ávila (23′) y Pablo Fornals (86′). Aunque la apertura de la cuenta había sido de la visita por medio de Luis Rioja (20′).

De todos modos, el entrenador chileno festejó eufóricamente esta victoria, pues los Heliopolitanos siguen en zona de clasificación a UEFA Europa League, manteniendo la quinta posición 35 puntos.

Mientras que los Ché se quedan en la decimoquinta ubicación con 23 unidades, a solo dos puntos de la zona de descenso.

Cabe recordar que el líder de la liga española sigue siendo el caméón defensor, Barcelona, con 55 puntos. Aunque esta jornada el Real Madrid quedó solo a un punto de la cima, luego de vencer por 2-1 al Rayo Vallecano con un penal en los descuentos de Kylian Mbappé.

La tabla de posiciones de La Liga:

# Equipo PTS J Goles (F:C) +/- G E P 1 Barcelona 55 22 60:23 37 18 1 3 2 Real Madrid 54 22 47:18 29 17 3 2 3 Atlético 45 22 38:17 21 13 6 3 4 Villarreal 42 21 39:23 16 13 3 5 5 Betis 35 22 36:28 8 9 8 5 6 Espanyol 34 22 26:27 -1 10 4 8 7 Celta 33 22 29:23 6 8 9 5 8 Real Sociedad 27 21 29:29 0 7 6 8 9 Osasuna 26 22 26:27 -1 7 5 10 10 Alavés 25 22 20:27 -7 7 4 11 11 Girona 25 22 21:36 -15 6 7 9 12 Elche CF 24 22 30:32 -2 5 9 8 13 Sevilla 24 21 28:33 -5 7 3 11 14 Athletic 24 21 20:30 -10 7 3 11 15 Valencia 23 22 23:35 -12 5 8 9 16 Getafe 23 22 16:27 -11 6 5 11 17 Rayo 22 22 18:30 -12 5 7 10 18 Mallorca 21 21 24:33 -9 5 6 10 19 Levante UD 18 21 24:34 -10 4 6 11 20 Real Oviedo 16 22 12:34 -22 3 7 12

En síntesis