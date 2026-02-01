Este fin de semana se disputó la fecha 22 de La Liga de España, donde debutó el delatero chileno Lucas Cepeda en la derrota del Elche ante Barcelona y este domingo el Real Betis de Manuel Pellegrini sumó un nuevo triunfo.
El equipo del Ingeniero venció por 2-1 al Valencia en La Cartuja, con goles de Ezequiel Ávila (23′) y Pablo Fornals (86′). Aunque la apertura de la cuenta había sido de la visita por medio de Luis Rioja (20′).
De todos modos, el entrenador chileno festejó eufóricamente esta victoria, pues los Heliopolitanos siguen en zona de clasificación a UEFA Europa League, manteniendo la quinta posición 35 puntos.
Mientras que los Ché se quedan en la decimoquinta ubicación con 23 unidades, a solo dos puntos de la zona de descenso.
Cabe recordar que el líder de la liga española sigue siendo el caméón defensor, Barcelona, con 55 puntos. Aunque esta jornada el Real Madrid quedó solo a un punto de la cima, luego de vencer por 2-1 al Rayo Vallecano con un penal en los descuentos de Kylian Mbappé.
La tabla de posiciones de La Liga:
|#
|Equipo
|PTS
|J
|Goles (F:C)
|+/-
|G
|E
|P
|1
|Barcelona
|55
|22
|60:23
|37
|18
|1
|3
|2
|Real Madrid
|54
|22
|47:18
|29
|17
|3
|2
|3
|Atlético
|45
|22
|38:17
|21
|13
|6
|3
|4
|Villarreal
|42
|21
|39:23
|16
|13
|3
|5
|5
|Betis
|35
|22
|36:28
|8
|9
|8
|5
|6
|Espanyol
|34
|22
|26:27
|-1
|10
|4
|8
|7
|Celta
|33
|22
|29:23
|6
|8
|9
|5
|8
|Real Sociedad
|27
|21
|29:29
|0
|7
|6
|8
|9
|Osasuna
|26
|22
|26:27
|-1
|7
|5
|10
|10
|Alavés
|25
|22
|20:27
|-7
|7
|4
|11
|11
|Girona
|25
|22
|21:36
|-15
|6
|7
|9
|12
|Elche CF
|24
|22
|30:32
|-2
|5
|9
|8
|13
|Sevilla
|24
|21
|28:33
|-5
|7
|3
|11
|14
|Athletic
|24
|21
|20:30
|-10
|7
|3
|11
|15
|Valencia
|23
|22
|23:35
|-12
|5
|8
|9
|16
|Getafe
|23
|22
|16:27
|-11
|6
|5
|11
|17
|Rayo
|22
|22
|18:30
|-12
|5
|7
|10
|18
|Mallorca
|21
|21
|24:33
|-9
|5
|6
|10
|19
|Levante UD
|18
|21
|24:34
|-10
|4
|6
|11
|20
|Real Oviedo
|16
|22
|12:34
|-22
|3
|7
|12
En síntesis
- El Real Betis de Manuel Pellegrini venció 2-1 al Valencia y suma 35 puntos.
- El Barcelona lidera con 55 puntos tras vencer al Elche en el debut de Lucas Cepeda.
- Kylian Mbappé anotó de penal el 2-1 del Real Madrid, quedando a un punto del líder.