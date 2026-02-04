Venezuela se impuso con autoridad por 2-0 sobre Uruguay en la primera fecha del Sudamericano Femenino Sub 20 2026, en un duelo donde las venezolanas dominaron desde temprano. La delantera Hernández se erigió como protagonista absoluta, anotando los dos goles del encuentro en apenas 8 y 10 minutos, asegurando una ventaja temprana que la ‘Vinotinto’ supo administrar hasta el pitazo final.

Desde el inicio, Venezuela salió con intensidad y logró romper el equilibrio muy rápido. Hernández aprovechó espacios en la defensa uruguaya para abrir el marcador y, apenas dos minutos después, amplió la ventaja con su segundo tanto, dejando a la selección charrúa con un panorama cuesta arriba desde los primeros compases del partido.

A partir de esos momentos clave, Venezuela manejó el ritmo del partido y complicó las intenciones ofensivas de Uruguay, que no logró generar jugadas claras de peligro. La sólida actuación ofensiva quedó en evidencia luego de que la ‘Vinotinto’ finalizara el encuentro con más del 70% de la posesión del balón.

Con este resultado, la escuadra venezolana quedó momentáneamente en el segundo puesto del grupo, aprovechando su triunfo para escalar posiciones en la tabla. Esto se da en un contexto donde el liderazgo está en manos de Paraguay, que debutó de manera arrolladora en el certamen.

Paraguay se ubicó en la cima luego de una contundente victoria por 4-0 ante Chile, duelo donde Maite Mussi, Claudia Martínez (con doblete) y Pamela Villalba se hicieron presentes en el marcador, colocando a la albirroja con una diferencia de gol importante y tres puntos vitales en la pelea por avanzar.

Así, tras la primera fecha, Paraguay lidera momentáneamente la tabla seguido de Venezuela, mientras Uruguay y Chile esperan su oportunidad para escalar posiciones en un torneo que promete gran competitividad en esta fase inicial del Sudamericano Femenino Sub 20.

Así queda la tabla de posiciones del Sudamericano Sub 20 femenino

POS CLUB PJ G E P GF GC DG PTS 1 Paraguay sub-20 1 1 0 0 4 0 4 3 2 Venezuela sub-20 1 1 0 0 2 0 2 3 3 Colombia sub-20 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Uruguay sub-20 1 0 0 1 0 2 -2 0 5 Chile sub-20 1 0 0 1 0 4 -4 0

DATOS CLAVE

Venezuela venció 2-0 a Uruguay con un doblete relámpago de la delantera Hernández, quien anotó ambos goles en los minutos 8 y 10 del primer tiempo.

La Vinotinto dominó ampliamente el encuentro, registrando más del 70% de la posesión del balón, lo que le permite ubicarse en el segundo puesto del grupo.