La selección chilena sufrió un duro revés en su debut en el Sudamericano Femenino Sub 20 tras caer 4-0 ante la selección de Paraguay en la ciudad de Villa Elisa. La Roja cayó de forma inapelable y tendrá que encontrar respuestas para mejorar su nivel y seguir soñando con el Mundial de Polonia.

En el Estadio Luis Alfonso Giagni, la Roja sufrió de principio a fin. A los 15’ un perfecto tiro libre de Maite Mussi aunque con responsabilidad de la arquera chilena Oriana Cristancho puso el 1-0 de las locales.

Dura derrota de La Roja Sub 20 en el Sudamericano (Comunicaciones FFCh).

A los 45’, un pase profundo de Diana Benítez, fue aprovechado por Claudia Martínez que sin problemas le ganó la espalda a Emma González, aguantó de pecho y definió ante la salida de la arquera Oriana Cristancho.

En el segundo tiempo, la superioridad no tuvo respuestas. A los 62’ Claudia Martínez cabeceó sola en el área para el 3-0, mientras que a los 72’, la capitana Pamela Villalba aprovechó una habilitación precisa de la propia Martínez tras un error en la salida de Chile, para sacarse del camino a la arquera Cristancho y sellar el 4-0 final.

Con este resultado, Chile quedó en el último lugar de la tabla de posiciones con 0 puntos y una diferencia de -4 goles, luego que Venezuela derrotó a Uruguay 2-0 por el Grupo A.

El próximo desafío del equipo de Nicolás Bravo será el próximo viernes 6 de febrero a las 18:00 horas frente a Colombia en el estadio Emiliano Ghezzi de Asunción.

Tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano Sub 20