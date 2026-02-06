La selección chilena no pudo con Colombia y apenas rescató un empate 0-0 por la segunda fecha del Sudamericano Femenino Sub 20 que se disputa en Paraguay y que entrega cupos al Mundial de Polonia. La Roja sigue sin saber de triunfos en tierras guaraníes.

En un partido cerrado y de escasas llegadas a portería las dirigidas por Nicolás Bravo tuvieron un par de ocasiones en el complemento, pero la resistencia de las cafetaleras impidió romper el cero.

Con este resultado, la selección chilena sumó su primer punto en dos partidos disputados (tras la derrota 4-0 ante Paraguay) y se mantuvo en el último lugar del Grupo A sin saber de triunfos ni de convertir goles en el certamen.

El próximo desafío de las chilenas será el próximo domingo 8 de febrero a las 18:00 horas cuando enfrente a Uruguay en el estadio Emiliano Ghezzi de Asunción. Luego tendrá jornada libre el día martes 10 y cerrará su participación en la fase grupal ante Venezuela el día jueves 12 del mismo mes.

La Roja venía de perder 4-0 ante Paraguay (Comunicaciones FFCh).

Así quedó Chile en el Sudamericano Femenino Sub 20