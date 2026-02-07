La segunda fecha del Sudamericano Sub 20 femenino comenzó a disputarse este sábado y dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones. Con dos partidos jugados, el grupo empieza a tomar forma, con Brasil consolidándose en la parte alta y Argentina arrancando con el pie derecho en su debut.

Argentina hizo su estreno en el certamen tras quedar libre en la fecha inicial y respondió con una victoria por 2 a 1 ante Ecuador. El conjunto albiceleste sumó sus primeros tres puntos y se metió de inmediato en la pelea, mientras que las ecuatorianas acumulan dos derrotas consecutivas y siguen sin unidades.

Brasil volvió a demostrar su poderío y no tuvo mayores inconvenientes para golear por 5 a 0 a Bolivia. El cuadro brasileño fue ampliamente superior y confirmó el gran arranque que ya había mostrado en la primera fecha, quedando como líder momentáneo del grupo.

Con estos resultados, la tabla es encabezada por Brasil Sub 20 con puntaje perfecto: dos partidos jugados y dos triunfos, sumando seis puntos y una diferencia de gol ampliamente favorable. Detrás aparece Perú, que con un solo partido disputado y una victoria acumula tres unidades, tras quedar libre en esta segunda jornada.

Argentina también suma tres puntos gracias a su triunfo en el debut, aunque con un encuentro menos que Brasil. Ecuador y Bolivia, en tanto, cierran la clasificación sin puntos, con dos derrotas cada uno y la urgencia de comenzar a sumar para no quedar relegados tempranamente.

La competencia recién comienza, pero la segunda fecha ya dejó claras señales. Brasil marca el ritmo del grupo, mientras Argentina y Perú se perfilan como sus principales perseguidores. Con varias fechas aún por delante, el Sudamericano Sub 20 femenino promete una lucha intensa por los primeros lugares.

Así queda la tabla del grupo B del Sudamericano Femenino Sub 20

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Brasil Sub-20 2 2 0 0 8 2 6 6 2 Perú Sub-20 1 1 0 0 2 0 2 3 3 Argentina Sub-20 1 1 0 0 2 1 1 3 4 Ecuador Sub-20 2 0 0 2 3 5 -2 0 5 Bolivia Sub-20 2 0 0 2 0 7 -7 0

DATOS CLAVE

Brasil goleó 5 a 0 a Bolivia y lidera el grupo con seis puntos totales.

Argentina debutó en el certamen venciendo 2 a 1 a la selección de Ecuador este sábado.