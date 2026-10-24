Valencia vs. Villarreal: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 10 de la LaLiga

Valencia recibe a Villarreal este sábado 24 de octubre desde las 13:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla.
Villarreal llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Valencia tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Valencia viene de empatar 0-0 como local ante Athletic Bilbao. El equipo ocupa el puesto 19 con 6 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante Racing de Santander.
Villarreal empató 0-0 como local ante Elche en la fecha anterior. Villarreal está 12° en la tabla con 9 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Real Madrid.
El historial entre Valencia y Villarreal
Valencia y Villarreal se enfrentaron 62 veces en los últimos años: 25 triunfos de Valencia, 24 de Villarreal y 13 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/02/2026
|Villarreal vs. Valencia
|2-1
|Primera División
|25/10/2025
|Valencia vs. Villarreal
|0-2
|Primera División
|15/02/2025
|Villarreal vs. Valencia
|1-1
|Primera División
|31/08/2024
|Valencia vs. Villarreal
|1-1
|Primera División
|17/03/2024
|Villarreal vs. Valencia
|1-0
|Primera División
|02/01/2024
|Valencia vs. Villarreal
|3-1
|Primera División
|03/05/2023
|Valencia vs. Villarreal
|1-1
|Primera División
|31/12/2022
|Villarreal vs. Valencia
|2-1
|Primera División
|19/04/2022
|Villarreal vs. Valencia
|2-0
|Primera División
|30/10/2021
|Valencia vs. Villarreal
|2-0
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 13:30 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Rayo Vallecano vs. Elche — sábado 24 de octubre, 09:00 hs
- Racing de Santander vs. Espanyol — sábado 24 de octubre, 11:15 hs
- Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña — sábado 24 de octubre, 16:00 hs
- Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 10:00 hs
- Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 12:15 hs
- Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 14:30 hs
- Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 17:00 hs
- Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 17:00 hs
En síntesis
- Valencia y Villarreal se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Valencia suma 6 puntos en el torneo.
- Villarreal suma 9 puntos en el torneo.