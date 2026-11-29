Valencia recibe a Osasuna este domingo 29 de noviembre desde las 10:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla. Valencia viene de ganarle 1-0 a Rayo Vallecano y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Osasuna viene de ganarle 1-0 a Málaga y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Valencia y Osasuna
Valencia (4-2-3-1): Stole Dimitrievski, Pablo Maffeo, César Tárrega, José Copete, José Gayà, Pepelu, Javier Guerra Moreno, Filip Ugrinic, Luis Rioja, Umar Sadiq, Daniel Raba. DT: Javier Aguirre.
Osasuna (4-2-3-1): Sergio Herrera, Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Jorge Herrando, Diego Rico, Jon Moncayola, Aimar Oroz, Moi Gómez, Rubén García, Ante Budimir, Kike Barja. DT: Jagoba Arrasate.
Bajas y ausentes de Valencia y Osasuna
Valencia:
- Sergi Canós (rotura de ligamentos cruzados)
- Jesús Vázquez (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Diego López (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de febrero de 2027)
Osasuna:
- Rockson Yeboah (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)
- Abel Bretones (lesión en el gemelo; vuelve en 1-2 semanas)
- Aitor Fernández (lesión muscular; vuelve a fines de diciembre de 2026)
- Asier Bonel (lesión en la ingle)
- Alejandro Catena (ausencia; vuelve en 1 fecha)
La previa de Valencia y Osasuna: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 29 de noviembre
- Hora: 10:00 (hora de Chile)
- Estadio: Estadio Mestalla
- Historial: 48 cruces — Valencia ganó 25, Osasuna ganó 10 y empataron 13
- Último antecedente: 01/03/2026: Valencia 1-0 Osasuna
- Próximo partido de Valencia: vs. Getafe, domingo 6 de diciembre
- Próximo partido de Osasuna: vs. Elche, domingo 6 de diciembre