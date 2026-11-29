Valencia recibe a Osasuna este domingo 29 de noviembre desde las 10:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla.
Valencia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Osasuna tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Valencia ganó 1-0 como visitante ante Rayo Vallecano. El conjunto marcha 17° con 12 puntos. Antes perdió 0-3 como local ante Real Madrid.
Osasuna viene de ganar 1-0 como local ante Málaga. El equipo ocupa el puesto 14 con 15 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Athletic Bilbao.
El historial entre Valencia y Osasuna
Valencia y Osasuna se enfrentaron 48 veces en los últimos años: 25 triunfos de Valencia, 10 de Osasuna y 13 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/03/2026
|Valencia vs. Osasuna
|1-0
|Primera División
|24/08/2025
|Osasuna vs. Valencia
|1-0
|Primera División
|02/03/2025
|Osasuna vs. Valencia
|3-3
|Primera División
|24/09/2024
|Valencia vs. Osasuna
|0-0
|Primera División
|15/04/2024
|Osasuna vs. Valencia
|0-1
|Primera División
|27/08/2023
|Valencia vs. Osasuna
|1-2
|Primera División
|11/03/2023
|Valencia vs. Osasuna
|1-0
|Primera División
|07/10/2022
|Osasuna vs. Valencia
|1-2
|Primera División
|16/04/2022
|Valencia vs. Osasuna
|1-2
|Primera División
|12/09/2021
|Osasuna vs. Valencia
|1-4
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Deportivo La Coruña vs. Barcelona — domingo 29 de noviembre, 12:15 hs
- Celta vs. Villarreal — domingo 29 de noviembre, 14:30 hs
- Real Sociedad vs. Sevilla — domingo 29 de noviembre, 17:00 hs
- Espanyol vs. Getafe — lunes 30 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Valencia y Osasuna se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Valencia suma 12 puntos en el torneo.
- Osasuna suma 15 puntos en el torneo.