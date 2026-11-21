Rayo Vallecano recibe a Valencia este sábado 21 de noviembre desde las 12:15 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Vallecas Stadium. El Rayo necesita cortar una racha negativa antes de que la tabla empiece a pesarle de verdad, y enfrente tiene a un Valencia que hace rato no encuentra estabilidad.
Ninguno de los dos llega sobrado de puntos y una victoria puede significar un salto de varios lugares en la tabla, algo que ambos necesitan con el torneo ya avanzado.
La actualidad de ambos equipos
El Rayo Vallecano viene de caer de visitante ante Real Sociedad y esa derrota cortó el envión que le había dado el triunfo contundente frente a Celta. Antes de eso, un traspié feo como local frente a Elche mostró que el equipo todavía no logra sostener el nivel durante varios partidos seguidos. Con 12 puntos en 11 fechas, está en zona media pero sin margen para relajarse.
Al Valencia la tabla no lo trata bien: con apenas 9 unidades en 12 partidos está entre los últimos de LaLiga. La goleada en contra frente a Real Madrid fue un golpe duro, aunque antes había conseguido un triunfo ajustado como visitante ante Elche que le dio algo de aire. La irregularidad es la marca del equipo en este arranque de temporada y necesita sumar de visitante para no quedar más comprometido.
El historial entre Rayo Vallecano y Valencia
El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Valencia, que ganó 17 de los 38 encuentros disputados contra 8 triunfos del Rayo, con 13 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda: 67 goles convertidos contra 39 del equipo madrileño.
Sin embargo, los enfrentamientos recientes cuentan otra historia. De los últimos diez cruces, siete terminaron en empate, muchos de ellos por el mismo marcador de 1-1. La igualdad se volvió una constante entre estos dos equipos en los últimos años, más allá de lo que digan los números históricos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/05/2026
|Valencia vs. Rayo Vallecano
|1-1
|Primera División
|01/12/2025
|Rayo Vallecano vs. Valencia
|1-1
|Primera División
|19/04/2025
|Rayo Vallecano vs. Valencia
|1-1
|Primera División
|07/12/2024
|Valencia vs. Rayo Vallecano
|0-1
|Primera División
|12/05/2024
|Valencia vs. Rayo Vallecano
|0-0
|Primera División
|19/12/2023
|Rayo Vallecano vs. Valencia
|0-1
|Primera División
|03/04/2023
|Valencia vs. Rayo Vallecano
|1-1
|Primera División
|10/09/2022
|Rayo Vallecano vs. Valencia
|2-1
|Primera División
|11/04/2022
|Rayo Vallecano vs. Valencia
|1-1
|Primera División
|27/11/2021
|Valencia vs. Rayo Vallecano
|1-1
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 12:15 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Alavés vs. Deportivo La Coruña — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs
- Sevilla vs. Betis — sábado 21 de noviembre, 14:30 hs
- Real Madrid vs. Celta — sábado 21 de noviembre, 17:00 hs
- Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 10:00 hs
- Racing de Santander vs. Real Sociedad — domingo 22 de noviembre, 12:15 hs
- Osasuna vs. Málaga — domingo 22 de noviembre, 14:30 hs
- Getafe vs. Atlético de Madrid — domingo 22 de noviembre, 17:00 hs
- Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Rayo Vallecano y Valencia se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Rayo Vallecano suma 12 puntos en el torneo.
- Valencia suma 9 puntos en el torneo.