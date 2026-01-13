En pleno enero, la temporada de transferencias del fútbol chileno sigue activa, y varios jugadores han comenzado a definir su futuro de cara a la próxima campaña.

Entre ellos, algunos exjugadores de la Universidad de Chile han tenido que buscar nuevos rumbos tras no renovar su vínculo con el Romántico Viajero, como es el caso del delantero Nicolás Guerra.

Nicolás Guerra convirtió 34 goles en sus dos pasos por la U Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Nicolás Guerra parte a Argentina para sumarse a Instituto de Córdoba

Tras varios rumores sobre posibles llegadas a distintos clubes del fútbol chileno, el atacante formado en el Centro Deportivo Azul confirmó en pleno Aeropuerto Arturo Merino Benítez que su próximo desafío será en Instituto de Córdoba, club argentino donde espera aportar goles y tener continuidad en su carrera.

“Ahora se viene un lindo desafío, así que a afrontarlo de la mejor forma”, lanzó el atacante en conversación con ADN Deportes.

Sobre su salida de la U, Guerra comentó que “fue buena. Agradecido siempre de la U, me crié ahí y le tengo mucho cariño”.

Con su llegada a La Gloria, el oriundo de Maipú vivirá su primera experiencia profesional en el extranjero, marcando un nuevo capítulo en su carrera y buscando consolidarse lejos de Chile.

En síntesis…