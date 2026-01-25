El ex Colo Colo Damián Pizarro, finalmente jugará en Racing tras semanas de incertidumbre sobre su futuro. El delantero con nula regularidad en Udinese y el Le Havre, buscará una nueva oportunidad en el fútbol argentino.

Ante este arribo, el técnico de “La Academia” Gustavo Costas, se refirió a su llegada desde Argentina. “Es una carta que tienes que jugar. Por la economía de Racing, lo que podíamos traer era él”, declaró el argentino.

El técnico se refirió a la situación económica del club. Con lo que de cierta manera dejó en claro que no están en su mejor momento.

“Es un chico de 20 años. Un 9 muy potente, apareció a los 18 años muy bien. Jugador con una característica bien de 9”, relató el ex Palestino, demostrando confianza en el formado en el Cacique.

Tras la prácticamente nula suma de minutos en el fútbol europeo, generó ciertas dudas en los hinchas albos tras un posible retorno al club. Pero finalmente terminaría llegando Maximiliano Romero como variante de Javier Correa en Colo Colo.

Damián Pizarro jugará en Racing

Cabe destacar que la última vez que jugó un partido oficial fue el 5 de octubre de 2025, donde apenas jugó 13′ minutos en el empate del Le Havre frente al Stade Rennes.

¿Cuándo puede debutar Damián Pizarro en Racing?

El próximo miércoles 28 de enero a las 19:00 horas, Racing recibirá a Rosario Central, partido en el que se puede enfrentar a su ex compañero, Vicente Pizarro, quien tuvo un amargo debut el día de ayer.

En síntesis