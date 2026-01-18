Universidad de Chile y Racing de Avellaneda se debían enfrentar en un duelo amistoso en Concepción en esta jornada, pero debido a la urgencia que existe en la región por los dantescos incendios aledaños a la ciudad, hicieron que este compromiso no se pueda disputar.

En lo que era la previa a este duelo, el estratega del conjunto argentino Gustavo Costas, habló con los medios en conferencia de prensa y dentro de esto, destapó una importante confesión que lo vincula a la U, en la que señaló que estuvo muy cerca de dirigir al club en más de una oportunidad.

“Pude llegar a la U en tres o cuatro ocasiones. Me llamaron, pero nunca se pudo dar. Es algo que quedó pendiente”, partió señalando Costas.

Siguiendo en aquello, el estratega de la ‘Academia’ hizo un análisis brutal por la hinchada de la Universidad de Chile, a la que elogió de gran manera y la comparó con la de su actual equipo, Racing de Avellaneda, haciendo énfasis en la incondicionalidad de ambos.

Costas y su elogio a la hinchada de la U | Foto: Getty Images

“Para mí, la gente de la U es muy parecida a la de Racing. Aunque ganen o pierdan, o les vaya mal en el campeonato, alientan los 90 minutos”, declaró.

Concluyendo, Costas declaró que si bien pueden tener sus arranques como todas las hinchadas, tanto los fanáticos de Racing Club, como los de Universidad de Chile, nunca dejan de alentar.

“Te podrá putear al final, pero durante el partido apoyan siempre”, cerró.

