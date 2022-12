Crack del fútbol chileno en pie de guerra en contra de Argentina: "Siempre han sido soberbios y desleales y me parece mal que Arturo Vidal celebre un triunfo que no le pertenece"

Siguen las repercusiones por el título de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 tras derrotar en una definición a penales para el infarto a Francia, lo que generó una locura en el país trasandino en los últimos días.

Lo cierto es que en varias partes del mundo, los futbolistas y ex jugadores de fútbol de los distintos equipos felicitaron a Lionel Messi y compañía por su tercera estrella en la historia de los mundiales, mientras que otros recordaron sin necesidad alguna recordaron a Chile, tal es el caso de Daniel Bertoni, ex Independiente de Avellenada.

Bertoni calentó los ánimos entre los hinchas chilenos y argentinos | Foto: Archivo

Jorge "Mortero" Aravena, ex seleccionado nacional, conversó con Bolavip Chile, entrevista donde reaccionó a los dichos del futbolista campeón del Mundo en 1978 en contra de Chile.

"No solo Daniel Bertoni ha emitido declaraciones que no tienen ningún sentido, han habido varios exseleccionados argentinos que se han referido de manera despectiva hacia nuestros país, lo que indica en líneas generales lo que son los argentinos: siempre han sido soberbios, siempre han sido desleales y esos comentarios no deberiamos tomarlos en cuenta en Chile"

Pero esto no quedó ahí. El autor del "gol imposible" tras un espectacular tiro libre ante Uruguay en 1985, se tomó un minuto para hablar de Arturo Vidal y sus celebraciones por el triunfo y el título de la Albiceleste en Qatar.

"Me parece muy mal que él se calce una camiseta y la luzca como si fuera propia, no corresponde. Celebra un triunfo que no le pertenece, el triunfo de los argentinos y nada más y por lo que entiendo él es chileno. Me parece que es una desubicación absoluta de Arturo (Vidal)", cerró.