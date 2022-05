Cristián Caamaño lanza una bomba en Universidad de Chile: "Se puede concretar que Luis Roggiero no llega al fin de semana en el CDA"

El ciclo de Luis Roggiero como Gerente Deportivo de Universidad de Chile parecería que ya no va más y el ecuatoriano dejaría sus funciones toda vez que, según Cristián Caamaño, el ecuatoriano no seguiría en la U.

Corría septiembre de 2021 cuando, mediante un comunicado, Universidad de Chile anunciaba con bombos y platillos la incorporación del oriundo de Ecuador como nuevo Gerente Deportivo avalado por los excelentes resultados que consiguió con Independiente del Valle en su país natal.

La llegada del ecuatoriano eso, eso sí, se produjo en el medio de un irregular pasar de la U en el Campeonato Nacional 2021 que finalmente terminó salvándose en los últimos cinco minutos ante Unión La Calera. Los primeros tres meses de Roggiero en la U fueron tormentosos y una especie de aviso a lo que vendría, pese a que él no tuvo incidencia en la conformación de ese plantel.

La gran chance que tenía Roggiero para demostrar al medio chileno sus pergaminos fue la conformación del plantel 2022 y la designación de Santiago Escobar como la cabeza de un proyecto que prometía revivir a la U desde las cenizas para volver a ser competitiva en el plano local, ya que no clasificó a copas internacionales para esta temporada.

La salida de Escobar fue el gatillante de Roggiero. | Foto: Agencia UNO

Nada de eso sucedió. La U en 11 fechas no encontró jamás un estilo de juego acorde a la rica historia del equipo y Santiago Escobar muchas veces se vio sobrepasado, por lo que terminó dejando su cargo tras la caída del viernes pasado ante Audax Italiano. Como si fuera poco, los refuerzos como Tapia, Brun y Gallegos simplemente no han estado a la altura y no han rendido.

El tema refuerzos, la salida de Escobar y el tenso ambiente que se vive en la cúpula de Azul Azul provocó un quiebre entre Roggiero y la dirigencia que, a esta altura, ya era imposible de salvar y el ecuatoriano, según refuerza Caamaño, no seguirá en la U.

"Se puede concretar que Luis Roggiero no llega al fin de semana en el CDA", aseguró el comunicador en Deportes en Agricultura, siguiendo con "Lo van a negar obviamente, que su continuidad tiene un contrato hasta el año 2024 y que hay un tema económico muy fuerte que hace imposible que salga en este momento, pero está el rumor instalado que Luis Roggiero no llega", dijo en Deportes en Agricultura.

Caamaño no se quedó ahí y después complementó su idea diciendo que ya no hay vuelta atrás: "En los próximos días deja su cargo Luis Roggiero".

Con la noticia, se vienen días movidos para Universidad de Chile que hoy trabaja bajo el mando de Sebastián Miranda, técnico de la Sub 17 que tendrá la dura misión de encaminar a un plantel que no se encuentra en la cancha y que tiene que convivir con serios líos en lo administrativo.