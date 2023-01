Diego Rivarola es voz autorizada para hablar de Universidad de Chile; goleador de los azules en la década del 2000 que se cansó de inflar las redes de sus rivales cuando se calzaba la azul con la U en el pecho.

Ídolo de los hinchas del Bulla, Rivarola tenía altas expectativas con el debut de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2023, más no se cumplieron con la estrepitosa caída de la U ante Huachipato por 3-1 en una deplorable cancha del Estadio Santa Laura.

La U arrancó con derrota el 2023. | Foto: Agencia UNO

“No se puede obviar el tema de la cancha, absolutamente. Los que nos tocó jugar ahí sabemos que no siempre estuvo bien, muchas veces estuvo mal y jugábamos de la misma forma y se hacía un partido bueno”, avisó en Equipo F de ESPN.

Rivarola no cree que Huachipato haya sido tan superior a la U: “Ahora, efectivamente Huachipato no hizo un gran partido, no fue tremendamente superior a la U. Para mí, la cancha nos hizo ver un mal partido, de poco fútbol, de poco toque y sí creo que la cancha la asimiló de mejor forma los jugadores de Huachipato que los de la U”.

ver también Caamaño repasa a Pellegrino y sentencia la suerte de la U

En el cierre, el ídolo azul mostró su decepción total: “Lamentablemente, la cancha no estaba para un buen juego y Huachipato se adaptó de mejor forma. Huachipato fue mínimamente superior a Universidad de Chile, lo que pasa es que lo de la U fue muy pobre en el día de hoy, no pudo elaborar buenas jugadas de fútbol”, remató.