Horas críticas se han vivido en la Universidad de Chile con un caso en particular, el cual viene desarrollándose hace unas semanas y se trata sobre la situación que vive el portero Hernán Galíndez, quien no estaría muy a gusto en su estadía en el conjunto Azul.

Hace una semana su representante gritó a viva voz de que el jugador de la Selección de Ecuador no se ha sentido cómodo con su familia debido a que ha recibido amenazas y hostigamientos ligados en específico a la situación que involucró a Chile y Ecuador con el tema de Byron Castillo, en donde indicaron que Galíndez no puede ir ni al supermercado tranquilo.

Desde aquel entonces se ha creado una polémica importante, en donde señalan que el golero de 35 años no querría continuar en la Universidad de Chile y buscaría partir al fútbol ecuatoriano, algo que no se ve posible en estos momentos ya que a la directiva de la U no le ha llegado ninguna oferta por el jugador y el Seleccionado Ecuatoriano tiene contrato vigente con los Azules.

Por aquello en las últimas horas en busca de la salida de Galíndez del fútbol chileno, la Asociación de Futbolistas de Ecuador (AFE) realizó un comunicado pidiendo ayuda al Sindicato de Futbolistas Profesionales en Chile con el caso del portero y así poder trabajar de manera ágil su salida de la U.

Ante esto, el SIFUP rápidamente salió al paso de esta situación y mediante a otro escrito en sus redes sociales salió desmintiendo que la AFE haya realizado dicha solicitud para entregar facilidades a la salida del hoy portero de la Universidad de Chile.

"Independientemente del apoyo con el que cuenta Hernán Galíndez de nuestro gremio, por transparencia debemos comunicar que esta información es completamente falsa. Nunca se han comunicado con nosotros", fue lo que comunicó el SIFUP en su comunicado.

Las próximas horas serán claves para conocer las nuevas escenas que dejará este bullado caso en el cual se ve involucrado Hernán Galíndez, quien ante esta situación ha generado el descontento de la mayoría hinchas de la U por las redes sociales hacía su persona.