Ex técnico multicampeón con la U no cree que necesariamente el capitán tenga que ser un formado en el club.

En Universidad de Chile siguen afinando las piezas de cara a la temporada 2023, donde ya tuvieron un apronte pensando en el próximo año el pasado viernes en el Centro Deportivo Azul ante Real San Joaquín donde su nuevo entrenador, Mauricio Pellegrino, pudo observar los primeros movimientos de su equipo.

Sin embargo, otra tarea se debe resolver en la itnerna del plantel azul y esa va relacionada a la elección del futuro capitán y que no ocurran situaciones como la del 2022, donde ocho jugadores portaron la jineta dando cuenta de una verdadera confusión en la interna.

Bolavip dialogó con César Vaccia, ex técnico campeón con los estudiantiles y fue consultado sobre este temática que puede ser un problema a la hora de decidir. El ex entrenador, cree que es necesario que sea un futbolista con carácter y con cualidades marcadas y que no necesariamente se dan por haber sido formado en la U.

"Es más fácil cuando hay jugadores como Johnny Herrera o Castañeda. Para mi si es un tipo joven y de la casa, perfecto, pero deben reunir otros requisitos. Si es un chico que tiene una buena relación interpersonal, marcados rasgos de liderazgo, positivo, si sabe escuchar, si es capaz de transmitir lo que quiere el plantel, relacionarse con el entrenador, etc. Decir que tiene que ser un jugador joven, el más antiguo de los jóvenes, a lo mejor no porque no tiene esas características y le terminas pasando una mochila", sostuvo el sanantonino.

Por otra parte, muchos sostienen que quien use el brazalete sea el portero Cristóbal Campos Véliz, a lo que Vaccia dice no conocer cuales son sus características de personalidad para dar pie a una idea como aquella. "Normalmente el capitán se da en forma natural donde todos saben quién será, en este caso, no. No conozco a Cristóbal, no se cómo es. Es buen arquero, pero no se cómo son sus caractéristicas, sus habilidades y afinidades sociales. Tiene que cumplir varias cosas, no es cosa de llegar y poner al más antiguo", afirmó.

Cristóbal Campos Véliz es uno de los candidatos a capitán en la U (Agencia Uno)

En otra materia, también se le preguntó al ex DT campeón con la U sobre la inmimente partida de Ronnie Fernández Sáez. Vaccia no dudó y él reconoció que "a mi me gusta Ronnie. Si bien no hizo goles o los goles que pensábamos todos, a mi me gusta. Es el delantero que gana los cabezazos, que pivotea bien, pero la verdad es que con el equipo que teníamos, no se podía hacer mucho más", sentenció.

En esa misma línea, el ex técnico de La Roja reiteró que "yo entrenador buscaría un delantero centro, alto, que cabecee, que pivotee, que se apoye, que sea bravo. Él tiene todas esas condiciones que no cumplió las expectativas, pero es un buen jugador", concluyó.