El otrora lateral de la Universidad de Chile campeona de 1994 y que también tuvo un paso por Colo Colo, Fabián Guevara, conversó con Bolavip y no tuvo dudas en asegurar que a este partido ya no se le puede llamar Superclásico.

Fabián Guevara saca ronchas respecto al Colo Colo - Universidad de Chile: "Ya no es Superclásico, es un partido normal no más"

Pese a que el Superclásico se jugó hace cuatro largos días, aún quedan consecuencias del mismo, sobre todo en Universidad de Chile donde tuvo que salir el gerente deportivo Luis Roggiero a explicar el momento azul y ponerle paños fríos a la situación del entrenador Santiago Escobar.

El contundente triunfo albo abrió una nueva herida para los azules, porque en el medio se comienza a discutir la calidad de este partido, afirmándose que sería Universidad Católica vs Colo Colo el nuevo partido mayor del fútbol chileno.

Fabián Guevara, ex defensor que jugó tanto en la U como los albos conversa con Bolavip y dispara con todo: "Me dio pena el partido, hablar ahora de Superclásico, ya no es Superclásico, es un partido normal no más, porque Colo Colo con su sola presencia le gana a la U".

Agregando que "ahora el hecho de que contrató al gerente deportivo, al entrenador nuevo, pero resulta que no puedes jugar con puros jugadores jovenes, menos en el Monumental".

Guevara que supo jugar en ambos grandes cree que este tipo de partidos deben asumirlos los más grandes.

"Los jugadores más experimentados deben llevar el peso del partido, no estar probando con muchachos jóvenes y la defensa de la U ni me digas, horrible", cerró.