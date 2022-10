Campeón con Universidad de Chile 1994 se la juega por la salvación azul y le da duro al arbitraje chileno y al VAR: "No me gusta y no agrada al espectáculo"

El plantel de Universidad de Chile comienza a dar vuelta la página de la dura derrota ante Audax Italiano en el Estadio Santa Laura y se empieza a enfocar en el trascendental encuentro ante Deportes La Serena, partido que será una verdadera final para los dirigidos por Sebastián Miranda.

Y es que los azules llegan a este compromiso a tan solo tres puntos de la zona de descenso directo y un mal resultado complicaría más al Romántico Viajero en la tabla de posiciones, por lo que el partido de este domingo se avisora como uno de los más importantes de la fecha 27.

Fabián Guevara, histórico ex jugador campeón con los azules en la década de los 90, conversó con Bolavip Chile acerca de las posibilidades que tiene el elenco laico de bajar a la Primera B.

"Si, se salva. Muestra cosas distintas, un poco más de juego asociado pero claramente ha sido perjudicado por el arbitraje y ante Audax Italiano influyó eso. Hoy día se le ve un poquito más una forma de jugar muy distinta a la que tenía con Diego López, los jugadores están respondiendo a la solicitud de Sebastián Miranda y por ese camino va ser todo más positivo que negativo", indicó.

Guevara tiene toda la fe puesta en Miranda | Foto: Agencia Uno

"Lo de Palacios (Cristian) es por lesión o para evitar una lesión, no creo que haya sacado al mejor jugador de la cancha. Lo de Cristóbal (Campos) son errores que va a cometer en su carrera y se le permite hasta cierto punto, pero creo da respuestas que en realidad me recuerda a Johnny Herrera", remarcó.

Por último, el ex lateral izquierdo criticó duramente lo que ha sido el VAR en el fútbol chileno. "No me gusta y no agrada al espectáculo cada vez que se demoran como cinco minutos para validar un gol, para ver un foul y eso cada vez le hace más daño al fútbol, le quita ritmo y termina siendo un partido fome", finalizó la entrevista.