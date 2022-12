Uno de los jugadores más recordados en la historia de Everton de Viña del Mar es Ezequiel Miralles, goleador argentino que supo arrebatarle de las manos el título del histórico torneo del Apertura 2008 a Colo Colo, club al cual después terminaría llegando.

"El Súper Mirage", como le apodaban, llegó al conjunto de Macul por una cifra cercana al millón de dólares por el 100% del pase y rápidamente se transformó en una de las figuras del Cacique al ser el goleador del equipo con 11 anotaciones y logrando el título del sufrido Clausura.

Miralles vistiendo la camiseta del Cacique | Foto: Agencia Uno

Pero en el 2012, la Universidad de Chile fue en búsqueda del trasandino, quien estaba libre, y cuando estaba todo listo para firmar por el Romántico Viajero, este desistió y las negocaciones se acabaron, así lo dio conocer Sabino Aguad, gerende deportivo de los azules en ese momento, en conversación con Bolavip Chile.

Lo cierto es que Miralles era del gusto no solo de la gerencia deportiva, sino también del presidente de la U, Federico Valdés, el cual se tomó un minuto para conversar con Bolavip Chile sobre este tema. "Yo no me acuerdo como fueron los detalles para ser franco. Yo tenía súper claro que quería traerlo a la U, pero no me acuerdo porque falló", indicó.

"A la barra no le gustaba, pero yo lo quería porque lo encontraba muy bueno...Yo no sé quién era el técnico, pero yo solo sé que lo quería (risas)", remarcó el exmandamás azul.

"A mí me gustaba desde Everton, después me di cuenta que era mejor todavía (risas), pero era un jugador muy interesante, muy interesante", sentenció.