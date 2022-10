En Universidad de Chile se preparan para lo que será un importante desafío en este fin de semana en el Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ buscarán sumar una unidad para poder asegurar al 100% su estadía en la primera división del fútbol chileno en lo que será su visita a Huachipato en el sur de nuestro país.

En la previa a este duelo, el volante y uno de los capitanes del club, Felipe Seymour habló con los medios de comunicación proyectando lo que será el partido contra los ‘Acereros’ este fin de semana, en el cual es consciente de que será un duelo complicado y que cerrar de la mejor manera posible su rendimiento en el torneo.

“Claramente son dos objetivos muy importantes, tanto la Copa Chile como terminar bien el año. Hoy está intensidad de estar jugando dos objetivos al mismo tiempo, hay que cambiar rápidamente el chip al término de cada partido, luego de Talcahuano llegamos acá y pensamos lo que es el partido de Huachipato, que es un partido importante porque queremos terminar lo más arriba posible, en un año que ha sido difícil”, partió señalando Seymour.

Otro de los temas que abordó el mediocampista del ‘Romántico Viajero’ es ante la noticia que surgió esta mañana en donde Unión Española le otorgaría solo 350 entradas a los hinchas de la U para el duelo de vuelta por Copa Chile, en la que hace un lamado para que puedan existir más tickets para los fanáticos de los ‘Azules’.

“La Copa Chile para nosotros es un tema importante, queda un partido que es muy difícil, las entradas me enteré recién, ojalá haya más entradas, para nosotros es muy importante jugar con nuestro público y tanto las relaciones entre las instituciones ojalá puedan mejorar”, detalló.

Volviendo a lo que será el duelo del fin de semana, el ‘Walala’ tuvo palabras para lo que será la ausencia de su dupla de centrales titular, conformada por Nery Domínguez y Luis Casanova, las que considera que son bajas importantes por lo que entregan ambos tanto fuera como dentro de la cancha, pero que confía en quienes lo reemplacen, lo harán de buena manera.

“Son dos jugadores muy importantes para nosotros, no solo dentro de la cancha, sino que también por lo que transmiten en el camarín, desde su trayectoria, su experiencia y la exigencia que ellos entregan a todos nosotros en el día a día. Hay compañeros que están preparados para asumir ese rol, esa importancia en un partido muy importante y esa es la obligación para nosotros como jugadores, de estar preparados para cuando nos toque”, explicó en conferencia.

Para el volante de la U, el duelo ante Huachipato no deja de ser importante, sabiendo en que las miras quizás pueden estar puestas en el partido de vuelta ante Unión Española, pero el jugador del ‘León’ es claro de que quieren salir a ganar el domingo para asegurar su permanencia en primera y no salvarse con lo ‘justo’.

“Es lo que se ha hablado mucho, de no relajarse, de no decir ‘ya está’, sino al contrario, porque sabemos que podemos terminar mejor, tal vez no salvarse con lo justo y por eso estos tres puntos, el ir a ganar y jugar bien a Huachipato es vital e importante. No nos estamos relajando y la U tiene que aspirar siempre a lo más importante”, apuntó.

Finalmente, Seymour habló sobre lo que serán estas dos últimas semanas para la Universidad de Chile, en las cuales declaró en que el equipo se jugará muchas cosas y por aquello, deben estar 100% enfocados para lo que será todos estos duelos, en donde la U quiere si o si conseguir la obtención de la Copa Chile.

“Es fundamental, es el último esfuerzo que puede ser muy importante para nosotros desde cómo empezó y se dio el año, que tal vez en un minuto era impensado para muchos de que se volviera a repetir lo de los años anteriores. Son 15 días que hay que estar enfocados, dedicarse al 100% a esto, son partidos importantes, seguidos y con mucha intensidad, en la que habrá que prepararse bien. Hay que estar enfocados”, cerró.