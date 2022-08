Fernando Solabarrieta en picada con Piero Maza y no le perdona nada: “Si el VAR no estaba, se comía dos penales y una expulsión”

Colo Colo se quedó con la versión 192 del Superclásico frente a la Universidad de Chile en el Campeonato Nacional. Un encuentro que no estuvo ajeno de polémicas producto de algunas decisiones en el arbitraje que comandó el señor Piero Maza.

El relator deportivo Fernando Solabarrieta aprovechó las pantallas de ESPN F90 en la cual contempló que el arbitraje de Piero Maza hubiese estado por debajo de lo mostrado si no hubiese estado el VAR presente en el partido en el Fiscal de Talca.

“¿Piero Maza estuvo a la altura del Superclásico? ¿O el VAR? Está bien, pero estamos hablando de Piero Maza. Pero si los dos penales del partido no los vio. La expulsión del partido no la vio. Pero porque había VAR. Pero si no, no dejaba cobrar dos penales y se le pasaba una expulsión”, comenzó explicando al respecto.

Universidad de Chile y Colo Colo animaron el Superclásico 192 en Talca. (Foto: Mircko Penha)

Pero no fue todo, debido a que además contempló en un debate con Waldemar Méndez que “Yo te pongo en este caso, lamentablemente Dios bendito esto no va a suceder… Pero si no hubiese habido VAR ayer, Piero Maza se comía dos penales y una expulsión”.

ver también Falcón ya se imagina siendo campeón con su gente en el Monumental

Finalmente, sentenció su opinión al respecto apuntando que “Es que estamos hablando de Piero Maza, estamos evaluando el arbitraje de Piero Maza. Si no hubiese estado el VAR se hubiese comido dos penales y una expulsión”.