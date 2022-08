El ex arquero del fútbol chileno y ahora panelista de programas deportivos, Waldemar Méndez, dio sus impresiones del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, apuntando a la zona defensiva de los azules como uno de los puntos débiles y por donde pasó el resultado del encuentro.

El Superclásico 192 entre Universidad de Chile y Colo Colo pasará a la historia y quedará guardado como el primero -y hasta el momento el único- en disputarse en Talca por el Campeonato Nacional y quedó como triunfo por 3-1 a favor de los albos.

Dentro del campo de juego, Colo Colo y la U protagonizaron un entretenido tiempo que terminó 1-1, mientras que la segunda parte fue más de estudio donde el Cacique supo leer mejor el encuentro y terminó clavando dos estocadas que fueron letales para el equipo de Diego López.

Waldemar Méndez, ex arquero con trayectoria en el fútbol chileno hizo su análisis en ESPN de lo que ocurrió dentro del campo de juego, asegurando que Quinteros le ganó la pulseada a López en la lectura del partido y dándole un feroz llamado de atención a la zaga azul.

La U ayer no respondió en defensa en la segunda mitad. | Foto: Agencia UNO

En el arranque, aseguró que “El tema es lo que viene para la U y de la manera que está jugando. Las decisiones que toma López cuando intenta corregir, lejos de darle una mano, lo termina desdibujando y hoy no tomó buenas decisiones con los cambios”.

Méndez comentó por dónde pudo haber pasado el resultado: “El partido estaba al alcance porque, así como López le erra, Quinteros acierta. No es la primera vez, no ha perdido ningún clásico ni con Universidad Católica ni con Colo Colo y no solo sus equipos juegan, sino que corrige dentro del partido y les cambia el rendimiento a sus equipos”.

ver también Caamaño resalta la paliza táctica que le dio Quinteros a Diego López

“Uno suponía que el resultado de este clásico desvalorizado iba tener este resultado y fue cuestión de tiempo porque quizás la Universidad de Chile de mitad en adelante se las arregló para complicar a Colo Colo, pero en defensa entrega muchas ventajas. Si no fue expresivo fue por una fineza al momento de tomar una determinación, pero Lucero y todos los jugadores de Colo Colo cuando se lo proponían quedaban mano a mano con Campos”, cerró.