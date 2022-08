Universidad de Chile vive un momento complicado en el Campeonato Nacional 2022. Los azules cayeron el pasaron fin de semana en el Clásico Universitario ante Universidad Católica por 3-0 y eso la dejó en últimos puestos de la tabla de posiciones.

Es que la U se encuentra a tres puntos del último del torneo y de la zona del descenso, ubicación en la que está Coquimbo Unido. El Romántico Viajero posee 22 puntos y el fantasma de perder la categoría está latenta nuevamente, tal como el año pasado.

Diego López ha tenido un muy bajo rendimiento en el banco de los universitarios, por lo que su estadía en el banco azul podría estar pendiendo de un hilo y ya están sonando candidatos para su reemplazo.

Sin embargo, durante este martes en ESPN F90 Chile, Fernando Solabarrieta afirmó tener el candidato ideal para que los estudiantiles dejen atrás el complejo tema de la Primera B.

"No van a llevar otro técnico, la opción es (Sebastián) Miranda ¿y quieren que les diga algo? No sé que va a pasar con López, esto es otro capítulo, pero si me apuran creo que con Miranda se salva. Miranda dirigió cuatro partidos y ganó dos. Lo que le vi a esa U fue algo más de lo que le he visto con López y Escobar", dijo el periodista.

El cuadro azul ya tuvo un interinato al mando de la U | Foto: Agencia UNO

Universidad de Chile enfrenta un compromiso en la Fecha 24 de suma importancia, pues recibe a Coquimbo Unido el próximo miércoles 7 de septiembre a las 18:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.